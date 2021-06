von pm/löf/wyn

Wie geht es bei der alten Schlossbrauerei in Espasingen weiter? Die Arbeiten ruhen, doch es hat sich trotzdem etwas auf dem Areal getan. Inzwischen stehen an zwei Stellen große Vogelhäuser für die geschützten Mehlschwalben. Diese Nisthilfen bereiten die anstehenden Sanierungsarbeiten des Gebäudekomplexes vor, die im Herbst beginnen, heißt es in einer Pressemitteilung des Naturschutzbunds (Nabu).

Die alte Schlossbrauerei in Espasingen, die saniert und zu Wohnungen umgebaut werden soll. | Bild: Löffler, Ramona

Die Gnädinger & Mayer GmbH und der Architekt des Bauvorhabens, Hilmar M. Lutz, arbeiten eng mit dem Naturschutz zusammen, so der Nabu. Die Schwalbenhäuser stellen einen Teil der vereinbarten Maßnahmen dar. Laut Nabu sei ein striktes Zeitfenster für die äußeren Umbaumaßnahmen fixiert worden: „Der Baubeginn im Außenbereich wird nun also nicht vor Anfang September dieses Jahres starten und muss bis Ende März 2022 abgeschlossen sein.“

Anlieferung und Montage eines Schwalbenhauses. | Bild: Hanns Werner

Hilfe für die geschützen Vögel

Hanns Werner vom Nabu Radolfzell-Hegau betont, dass es neben den künstlichen Nestern am Schwalbenhaus zudem wichtig sei, den Schwalben die Möglichkeit zu geben, selbst neue Nester bauen zu können. Dazu müsse in der Umgebung Baumaterial in Form von Lehmpfützen vorhanden sein. Es liefen auch Überlegungen, wie die Naturnester trotz Umbau erhalten werden könnten.

Momentan beherbergt das Gebäude neben einem Weißstorchpaar im Nest auf dem Kamin eine der größten Mehlschwalbenkolonien im gesamten Bodenseegebiet. Im vergangenen Sommer zählte Hanns Werner dort 138 intakte Naturnester. Das Ergebnis einer Beobachtung: Mindestens 74 der 138 Nester waren besetzt.

Die Nester befinden sich unter den Dachrändern. Hier sind auch Schwalben in der Luft zu sehen. Auf dem Kamin ist ein Storchennest. | Bild: Löffler, Ramona

Da Mehlschwalben gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu den besonders geschützten Arten zählen, besteht die Verpflichtung, die Kolonie zu erhalten. „Und das ist gar keine so leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, dass Mehlschwalben nicht nur orts- sondern sogar nesttreu sind“, so der Nabu.

Konzept für den Erhalt der Schwalben-Population

Gemeinsam mit dem Nabu und der Unteren Naturschutzbehörde sei ein ausgeklügeltes Konzept entwickelt worden, damit eine Chance bestehe, dass die Population auch nach dem Umbau erhalten bleibe. Die Stadt Stockach habe die Schwalbenhäuser maßgeblich als freiwillige ökologische Ausgleichsmaßnahme finanziert. Dies würde im Zusammenhang mit der Renaturierung des Eisweihers gesehen.

Anlieferung und Montage eines Schwalbenhauses im Bereich der Schloss-Höfe. | Bild: Hanns Werner

Umplanung bei Gebäude war notwendig

In der jüngsten Sitzung des Espasinger Ortschaftsrats hieß es, der Umbau werde im Herbst mit dem Hauptgebäude an der Straße beginnen. Später seien die Schloss-Höfe dran. Aufgrund des Denkmalschutzes sei eine Umplanung notwendig gewesen und der Ortschaftsrat stimmte dem Bauantrag zu.

„Es ist ein schwieriges, marodes Gebäude, darum sollte man zustimmen, wenn die Konzeption stimmt und wenn der Denkmalschutz dafür ist“, so Ortsvorsteher Andreas Bernhart.