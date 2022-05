In Zeiten von knapper werdendem Bauland ist innerörtliche Nachverdichtung ein großes Thema, welches viele Gemeinden beschäftigt. Das trifft auch auf den Stockacher Raum zu. Bei der innerörtlichen Nachverdichtung geht es darum, vor allem unbebaute Flächen innerhalb von Ortschaften für eine weitere Bebauung zu nutzen.

Dadurch kann neuer Wohnraum entstehen, ohne dass die Ortschaften in ihren räumlichen Ausdehnungen weiter wachsen müssen. In vielen Orten wird neuer Wohnraum nämlich dringend benötigt. Mit einem neuen Beschluss hat der Stockacher Gemeinderat kürzlich ein Verfahren auf den Weg gebracht, das in Zukunft eine solche Nachverdichtung in Seelfingen ermöglichen könnte.

Bestehender Plan ist 50 Jahre alt

Konkret geht es um das Gebiet Ortsetter, Wettegasse, Briel, Untere Wiesen und Stockacher Aach. Der dort bestehende Bebauungsplan sei rund 50 Jahre alt, erklärte Ilona Steinmann von der Bauverwaltung der Stadt Stockach in einer Sitzung des Gemeinderats. „Früher hat man noch mit sehr großen Grundstücken und viel freier Fläche hinter den Häusern geplant“, so Steinmann.

Baugrenzen werden verschoben

Im Rahmen der Änderung seien deshalb die hinteren Baugrenzen auf den Grundstücken entfernt worden. Dadurch werde beispielsweise ein Anbau oder ein Neubau weiter hinten auf dem Grundstück möglich. Wo bisher zum Teil nur eine einstöckige Bebauung erlaubt war, wird es durch die Anpassung des Bebauungsplans zudem möglich, aufzustocken.

Plan wird öffentlich ausgelegt

„Der Bebauungsplan zeichnet nach, was von uns allen gewünscht wird, nämlich innerörtliche Nachverdichtung in Seelfingen“, betonte Bürgermeister Rainer Stolz in der Sitzung des Gremiums. Die Gemeinderatsmitglieder votierten am Ende einstimmig für das beschriebene Planungskonzept.

Der Entwurf der Änderungssatzung und der örtlichen Bauvorschriften mit Begründung und Planzeichnung wird nun als nächstes öffentlich ausgelegt. Parallel dazu erfolge die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange, geht aus den Sitzungsunterlagen hervor.