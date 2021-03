Um das Fortbestehen eines landwirtschaftlichen Betriebes im Stockacher Ortsteil Winterspüren zu sichern, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, die bisherige Außenbereichssatzung im Bereich der Einöde zu erweitern. Nötig geworden war das, weil der Sohn den Betrieb seiner Eltern im Nebenerwerb weiterführen will, jedoch kein Haus auf dem Gelände bauen konnte, da die Gebäude innerhalb des Siedlungsbereichs, in dem seine Eltern weiterhin leben bleiben, so eng aufeinander stehen, dass dort kein Platz war. Auch ein Anbau war laut Sitzungsvorlage nicht möglich.

Geplant ist nun, einen Geräteschuppen abzureißen und dort ein neues Wohnhaus entstehen zu lassen. Dafür musste die Außenbereichssatzung jedoch erweitert werden. Die Neubebauung entspricht laut Vorlage im Wesentlichen der Fläche des Geräteschuppens, weshalb es zu keiner Neuversiegelung kommt.