Auch wenn die Corona-Beschränkungen inzwischen weitgehend Geschichte sind, stand die Hauptversammlung des Turnvereins (TV) Zizenhausen in der Heidenfelshalle im Zeichen der Pandemie. Im Schriftführerbericht, den Ute Binder vorlas, wagte der Verein einen Rückblick auf die Zeit der Lockdowns.

So berichtete sie etwa von dem Angebot Essen zum Abholen, das die Mitglieder als Ersatz für das Maifest und das Herbstfest initiiert hatten. Sportliche Veranstaltungen konnten nur in kleiner Ausführung umgesetzt werden.

Kasse zeigt Pandemie-Loch

Und auch in der Kasse macht sich die Pandemie spürbar: in Form eines Minus an Einnahmen, wie Kassiererin Kathrin Pecher verdeutlichte. Dennoch sei der Kassenstand als positiv zu bewerten. Die verschiedenen Abteilungsleiter gaben kurze Informationen zu den stattgefundenen Turnieren und Wettkämpfen, etwa in Aerobic, Turnen und Badminton.

Auch der Bericht des Vorsitzenden Stefan Tresp fiel kurz aus, da keine Veranstaltungen bei der Hütte oder in der Halle durchgeführt werden konnten. Tresp bedankte sich bei den Mitgliedern, dass sie dem Turnverein trotz alledem treu geblieben sind und auch das Training wahrnähmen.

Wahlen bestätigen Vorstandsteams

Teil der Versammlung war auch eine notwendig gewordene Satzungsänderung. Die Jugendvorstandschaft wurde bestätigt. Luca Tutuianu wurde zum Vorsitzenden gewählt, sein Stellvertreter ist Constantin Hirschle.

Und auch bei den anstehenden Wahlen des Vorstandes gab es keine Überraschungen. Der zweite Vorsitzende Stefan Puchta, die Kassiererinnen Kathrin Pecher und Silke Sommer, die Kassenprüfer Roger Brauer und Pia Fugmann (auch als Beisitzerin) wurden einstimmig von den Mitgliedern wiedergewählt, so der Verein.

Langjährige Geehrte

Zudem wurden langjährige Mitglieder geehrt, unter anderem: Fritz Leube und Adolf Frei, die beide bereits seit 70 Jahren Mitglied im Turnverein sind, sowie Leonhard Fürst, der seit 65 Jahren aktiv im Verein ist, davon 32 Jahre als Vorsitzender. Eine besondere Ehrung erhielt Oskar Bühler. Er wurde für seine unermüdliche Arbeit im Badminton und die vielen Tätigkeiten im Verein zum Ehrenmitglied ernannt. (pm)