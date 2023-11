Stockach vor 3 Stunden

Trotz wenig Nachfrage: Stadt plant teure neue Premium-Parkplätze für Fahrräder

Am Bahnhof soll eine Fahrradgarage mit Ausleihmöglichkeit für E-Bikes entstehen, eine zweite könnte in der Oberstadt folgen. Dabei werden bisherige Angebote kaum genutzt. Was das kostet und wofür es gut sein soll.