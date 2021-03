Die Stadt Stockach möchte sich trotz Corona-Krise und Lockdown als Urlaubsziel präsentieren und hat deshalb ein neues Urlaubsmagazin vorgestellt. Darin informiert sie über die Region als Tor zum Bodensee und idealen Ausgangspunkt für Ausflüge. Dies schreibt die Stadt in einer Presseinformation. In dem Heft wird nicht nur auf die Kulturangebote der Stadt, sondern auch auf Ausflugsziele in den umliegenden Regionen aufmerksam gemacht.

Besonders beliebt seien Themen in der freien Natur, wird Stefan Keil, Leiter der Abteilung Kultur und Tourismus, in dem neuen Urlaubsmagazin zitiert. In einem Gastgeberverzeichnis sind zudem Hotels und Ferienwohnungen aufgelistet. Da rund die Hälfte der Gastgeber sich in den Stockacher Ortsteilen befinden und es laut der Stadt wichtig ist, den Gästen ein „ganzheitliches Urlaubsbild zu präsentieren“, werden die Ortsteile mit Panorama-Bildern von Achim Mende vorgestellt.

Nebellandschaft bei Sonnenaufgang

Mit dem Titelbild, das bereits im Oktober frühmorgens auf dem Wanderweg zwischen der Berlinger Siedlung und den Heidenhöhlen aufgenommen wurde und auf dem laut Janina Dehner von der Tourist-Information eine „märchenhafte Nebellandschaft“ festgehalten werden konnte, könne man etwas für die Saisonverlängerung am Bodensee tun.

Dafür war man auch für Unannehmlichkeiten bereit: „Für das Titelbild hieß es früh aufstehen, um den Sonnenaufgang und somit das richtige Licht zu erwischen“, verrät Stefan Keil – und gesteht, dass er noch nie zuvor um 6 Uhr am Wanderparkplatz bei den Heidenhöhlen war.

Bei der Tourist-Info und online erhältlich

Wegen der Corona-Pandemie gebe es allerdings ein Problem, schreibt die Stadt: Eigentlich habe bis zum Herbst noch die Hoffnung bestanden, das Urlaubsmagazin auf Touristikmessen präsentieren zu können. Da dies nun nicht möglich sei, werde das Heft per Post verschickt.

Sobald der Lockdown beendet ist, soll es aber auch in den örtlichen Geschäften ausliegen. Bis dahin ist das Magazin in der Touristik-Info im Alten Forstamt erhältlich.