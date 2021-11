Nach langer schwerer Krankheit ist der Arzt und frühere Gemeinderat Ulf Wieczorek Anfang November verstorben. Die Freunde und Weggefährten des 78-Jährigen, der alleinstehend und kinderlos war, trauern um ihm. Der Urologe war seit seinem Ruhestand vielseitig ehrenamtlich engagiert, da es ihm während seines Berufslebens kaum möglich gewesen sei, sagt Bürgermeister Rainer Stolz: „Mit dem Eintritt in den Ruhestand wollte er dies nachholen und hat es mit hohem Engagement und in beeindruckender Weise realisiert.

Wieczorek saß von 2009 bis 2019 zwei Wahlperioden für die CDU im Stockacher Gemeinderat. Nach seinem Ausscheiden erhielt er die Bürgermedaille in Silber. „Im Hauptausschuss und insbesondere als Aufsichtsrat der Krankenhaus Stockach GmbH konnte er seine Berufs -und Lebenserfahrung einbringen“, so Stolz.

Großes Engagement für andere

Wieczorek gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Bürgerstiftung Stockach, in der er das Amt des stellvertretenden Stiftungsrats-Vorsitzenden inne hatte. Laut Stolz sei er auch ein Gründungsstifter mit 10.000 Euro gewesen und habe immer wieder Geld gespendet.

„Ulf Wieczorek war nicht nur ein sozial eingestellter, sondern auch ein geselliger Mensch. Bei den Laufnarren fand er eine Heimat, hier fühlte er sich wohl und hat sich eingebracht. Wer ihn zum Beispiel als Bänkelsänger beim Bunten Abend erlebt hat, der spürte seine Freude an der Brauchtumspflege.“

Ulf Wieczorek (zweiter von rechts) beim 50-jährigen Jubiläum der Laufnarren im Jahr 2012. | Bild: SK-Archiv

Der 78-Jährige war auch der Stadtbeauftragte der Malteser, die ihn in einem Nachruf würdigen: „Seiner Weitsicht und seinem Einfühlungsvermögen ist es auch zu verdanken, dass er als Gründungsmitglied unmittelbar danach zum Stadtbeauftragten für die Maltesergliederung in Stockach ernannt wurde.“

Er sei im Dienst der Nächstenliebe unermüdlich im Einsatz gewesen. „Er hat sich voll eingebracht“, sagt auch Manfred Peter, Geschäftsführer der Bürgerstiftung. Wieczorek habe bei den Maltesern zum Beispiel begleitende Fahrten zum Friedhof oder zu Ärzten gemacht.

Laufnarrenmoschter und Ehrenmitglied

Die Aktiven Laufnarren Stockach, bei denen der Verstorbene viele Jahre Laufnarrenmoschter und anschließend Ehrenmitglied war, haben im sozialen Netzwerk Facebook einen Nachruf veröffentlicht. „Solange es ihm möglich war, war er an der Fasnet im Häs, auf dem Laufnarrenmarkt als Losverkäufer, als Kassier in der Blitzkuchi oder als Bänkelsänger aktiv“, schreiben sie. Viele seien mit ihm durch eine lange Freundschaft verbunden gewesen. „Zum Gelingen der Fasnacht in Stockach hat er jederzeit sein Bestes beigetragen.“

Er begeisterte und unterhielt die Menschen

Narrenrichter Jürgen Koterzyna hebt hervor, dass der 78-Jährige das Ehrenzeichen in Bronze der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) und auch die höchste Stockacher Auszeichnung, den Orden erster Klasse, verliehen bekommen hatte. „Er war ein begeisterter Bühnenmensch und konnte viele Menschen mit seinen Auftritten auf der Bühne am Bunten Abend, beim Uffwirmkaffee oder als Bänkelsänger verblüffen und unterhalten – stets humorig.“ Koterzyna sagt auch: „Seine Stockacher Laufnarren waren ihm die Familie, die er sonst nicht hatte. Wir trauern um einen liebenswerten Menschen und guten Narrenfreund.“

Laufnarr und Bänkelsänger-Kollege Thomas Bruggner erzählt über Wieczorek: „Wenn er einen Text ein Mal gelesen hatte, konnte er ihn schon auswendig. Manfred Peter schildert ihn ebenfalls als einen Mann, der unglaublich belesen gewesen sei und ein sehr gutes Gedächtnis gehabt habe.

Beim Jubiläum der Malteser: Wilderich Graf von und zu Bodman, Stadtbeauftragter Ulf Wieczorek und Bezirksreferent Bernhard Alder.

Humorvoll, feinsinnig, großzügig

Die Pflege der Gemeinschaft und Geselligkeit seien ein Herzensanliegen des 78-Jährigen gewesen. Er sei auch überall für seinen feinsinnigen Humor geschätzt worden. Das sagen auch andere Weggefährten im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Bruggner und Peter betonen zudem seine Großzügigkeit. Ulf Wieczorek habe zum Beispiel mitgeholfen, die neue Blitzkuchi der Laufnarren und ein Fahrzeug für die Malteser zu finanzieren. Er sei immer sehr großzügig gewesen. Er habe die Äpfel von einem Grundstück mit Obstbäumen an die Nachbarn verschenkt, so Peter.

Koterzyna ergänzt: „Ulf unterstützte die Narretei, wo es ging, und war dabei großzügig im Wesen und im Handeln, was insbesondere auch dem Hans Kuony Haus zu Gute kam.“

Bruggner erzählt auch, wie gern Wieczorek aus seinem Leben erzählt habe. „Er konnte die Leute gut unterhalten.“