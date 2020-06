Erwin Lang war ein besonderer Mann, und das nicht nur wegen seiner Berufslaufbahn. Er arbeitete zuerst bei einer Sparkasse, wirkte dann bis zum Jahr 2000 als Realschullehrer und zuletzt als Rektor in Stockach. Nach dem Eintritt in den Ruhestand wurde er mit 66 Jahren zum Priester geweiht und arbeitete als Seelsorger in Baienfurt bei Weingarten. Auch seine Persönlichkeit stach heraus. Menschen, die ihn kannten, beschreiben Lang als herzensguten Mann. Nun ist er, der bis zuletzt eine enge Verbindung zu Stockach gepflegt hat, im Alter von 83 Jahren gestorben.

Lang wurde im Mai 1937 geboren und stammte aus Frickingen. Schon bald bekam er Zweifel daran, ob die Arbeit bei der Sparkasse eine gute Lebensaufgabe für ihn wäre, erzählte er zu seinem 80. Geburtstag der Deutschen Presseagentur (dpa). Er holte an der Abendschule das Abitur nach, studierte an der Pädagogischen Hochschule Weingarten und kam 1972 an die Realschule Stockach. Dort unterrichtete er Religion und Physik, von 1993 bis 2000 war er dort Rektor. Beate Clot, Leiterin des heutigen Schulverbunds Nellenburg, schreibt, Lang habe durch „seine offene, herzliche und geduldige Art eine vertrauensvolle Basis im Umgang mit Lehrern, Schülern und Eltern“ geschaffen.

Nach der Pensionierung folgte Lang einer früheren Berufung und wurde 2003 zum Priester geweiht. „Das gibt es nur selten, und für alle, die es erlebt haben, war es ein besonderer Moment“, sagt Stockachs Stadtpfarrer Michael Lienhard. Ab 2004 arbeitete Lang bis zuletzt in Baienfurt. Lienhard ist in seinen 15 Jahren als Stockacher Pfarrer mehrfach Erwin Lang begegnet. Er beschreibt den Verstorbenen kurz gefasst als „eine Seele von Mensch“. Lang habe den Menschen um ihn herum gut getan, so Lienhard. Von 1977 bis 1985 war Lang Mitglied des Pfarrgemeinderats, die letzten vier Jahre als Vorsitzender.

Zu den Weggefährten zählen auch Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz und sein Vorgänger Franz Ziwey. Stolz schreibt: „Ganz gleich mit welchen Sorgen und Fragen man zu ihm gekommen ist, Erwin Lang hat es verstanden, mit Ruhe, einem sanften Lächeln, der Bereitschaft zuzuhören und Hilfeleistung zu geben, sowie einer tief verwurzelten christlichen Überzeugung, Lösungen und Wege zu suchen und aufzuzeigen.“ Er habe eine ganze Schülergeneration in eine positive Zukunft begleitet. Und: „Für mich ist Erwin Lang die Verkörperung christlicher Nächstenliebe.“

Erwin Lang wird am Samstag, 20. Juni, in Baienfurt beerdigt. Das Requiem um 9 Uhr ist wegen Corona nur für geladene Gäste. Es wird später im Internet abrufbar sein. Am Freitag, 19. Juni, gibt es ab 18 Uhr ein Abschiedsgebet mit Platzkarten, bis 21 Uhr gibt es die Möglichkeit zum Abschied.

