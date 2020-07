Seine Schule war seine Leidenschaft – das hört man heraus, wenn man sich mit Weggefährten und Angehörigen über Karl Beirer unterhält. „Sein ganzes Herzblut steckte in der Schule“, sagt seine Ehefrau Agathe Beirer. In dieser Aufgabe sei ihr Mann voll aufgegangen, es sei ihm immer wichtig gewesen, den Berufsschulstandort Stockach zu sichern. Dort, am Berufsschulzentrum (BSZ), hat Beirer praktisch seine ganze berufliche Laufbahn als Lehrer und Schulleiter bestritten. 1980 kam er an die Schule, 1993 wurde er stellvertretender Leiter, ab 1996 dann Direktor. Dieses Amt behielt er für 20 Jahre, ehe er 2016 in den Ruhestand ging.

Vieles hat sich in der Ära Beirer am BSZ entwickelt. Der Karrieretag, Anfang der 1990er-Jahre als Berufsorientierungstag gestartet, geht maßgeblich auf seine Initiative zurück. Heute ist der Karrieretag ein Großereignis für alle, die wissen wollen, wie es nach der Schule weitergehen kann. Hunderte von Schülern und zahlreiche Unternehmen, Hochschulen und Verbände kommen dafür nach Stockach.

Und durch hartnäckige Bemühungen gelang es ihm mit Bürgermeister Rainer Stolz, ein Wirtschaftsgymnasium ans BSZ Stockach zu holen. Diese Schulart hat 2012 den Betrieb aufgenommen. Bei Beirers Verabschiedung im Jahr 2016 überreichte Stolz dem scheidenden Schulleiter die Bürgermedaille der Stadt, für die sich der Gemeinderat einstimmig ausgesprochen hatte.

Eine außergewöhnliche Persönlichkeit auf dem Schulleiterposten

Andreas Maier, Abteilungsleiter Berufskolleg und Wirtschaftsgymnasium am BSZ, hat seit 2002 mit Beirer zusammengearbeitet. In seinen Worten schwingt die Erinnerung an einen außergewöhnlichen Kollegen mit: „Er hat durch seine vorbildliche Art ein Schulklima der Wertschätzung und Motivation geschaffen“, sagt Maier.

Beirer habe jederzeit ein offenes Ohr – und eine offene Bürotür – für seine Kollegen und Schüler gehabt. Und er habe ein großes Netzwerk an außerschulischen Partnern gepflegt. Lehrern habe Beirer den Freiraum gegeben, Dinge umzusetzen. Und Schülern habe er Verantwortung übertragen: „Beirer hat die Schule zu dem gemacht, was sie jetzt ist.“

Und wie war der Mann, der in Überlingen geboren wurde und in Ludwigshafen und Sipplingen aufgewachsen ist, privat? „Die Verbundenheit zum See und sein Garten waren sein Ausgleich“, erzählt Agathe Beirer. Auch nach langen Schultagen sei er oft noch abends ins Gemüsebeet gegangen. Unterrichtet habe ihr Mann Physik, Betriebswirtschaftslehre und Deutsch, das Studium habe er in Mannheim absolviert.

Nun ist Karl Beirer nach schwerer Krankheit mit 67 Jahren gestorben. Er hinterlässt neben seiner Ehefrau zwei erwachsene Kinder, die selbst Familien haben. Die Beerdigung findet am Samstag, 25. Juli, im engsten Familien- und Freundeskreis am Wohnort der Familie in Sipplingen statt.