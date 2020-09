Der Mann befuhr laut Pressemitteilung der Polizei mit seinem Traktor mit Siloanhänger die Heinrich-Fahr-Straße in Richtung Autobahn. Trotz roter Lichtzeichenanlage soll er die Bahngleise überquert haben. Hierbei habe er mit seinem Siloanhänger den sich senkenden Schrankenbaum abgerissen haben, welcher daraufhin auf die Gleise fiel.

Stockach Arbeitsunfall: 60-jähriger Mann verletzt sich schwer Das könnte Sie auch interessieren

Ohne sich um den entstandenen Schaden an der Schrankanlage in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern, soll er seine Fahrt zunächst fortgesetzt haben, jedoch nach etwa eineinhalb Stunden eigenständig an die Unfallstelle zurückgekehrt sein.

Stockach Verlorene Ladung gefährdet Verkehr auf Autobahn: Die Polizei sucht Zeugen Das könnte Sie auch interessieren

Personen seien nicht verletzt worden. Durch die herunter gerissene Schranke kam es zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs. Bis die Schranke repariert wurde, musste die Polizei den Verkehr regeln.