Seltsame Klänge verbreiten sich seit Weihnachten in und um Stockach in den frühen Abendstunden. Naturtöne aus einem Alphorn schallen durch Gassen, über Hänge oder Höfe. Doch wer tönt denn da und warum?

Stockacher Marc Veser ist es, im Herzen Musiker und begeistert von allen Musikinstrumenten, vor allem von denen aus Holz. Das Alphorn habe er seit etwa einem Jahr, erzählt Marc Veser, der zusammen mit seiner Frau im Duo sonst mit etlichen anderen Instrumenten und Gesang musikalische Unterhaltung auf Geburtstagen, Hochzeiten und mehr lieferte – eine Tätigkeit, die wegen der Corona-Beschränkungen momentan untersagt ist.

Er möchte anderen eine Freude machen

Im vergangenen Jahr habe er wegen Corona lediglich drei Auftritte gehabt, das Musizieren für Menschen fehle ihm jedoch. „Und da dachte ich mir, ich kann doch genauso gut auch draußen spielen, wo mich Andere hören, und denen mit meinem Spiel eine Freude machen“, sagt Marc Veser, dessen Alphorn bei ihm zuhause wegen seiner extremen Länge (3,60 Meter) nur im langen Hausflur spielbar ist.

Marc Veser am Montagabend bei einem Überraschungsauftritt vor dem Pflegeheim Stegwiesen in Stockach.

Die Auftrittsorte gibt Marc Veser immer auf Facebook in der Gruppe „Du bist aus Stockach, wenn“ meist am Vortag des Geschehens an. Die Uhrzeit verrät er jedoch meist erst ganz kurz vorher, um derzeit verbotene Menschenansammlungen zu vermeiden. Er berichtet: „Neulich habe ich in der Zoznegger Straße gespielt und hatte lange vorher die Uhrzeit bekannt gegeben. Da waren dann gleich zu viele Leute auf der Straße. Das will ich gar nicht. Man hört das Alphorn auch bei geschlossenem Fenster und kann dann zum Lüften und Lauschen öffnen.“

Viel Lob für die Aktionen

Die Resonanz auf diesen Auftritt war groß. So schrieb Anwohnerin Sonja Kraus in der Facebook-Gruppe: „Einfach eine schöne Idee und dem Applaus nach auch von einigen gehört worden.“ Und Silvia Uhrenbacher lobt: „Großartig!“

Besonders gerne spielt Marc Veser für Menschen, die durch die Corona-Einschränkungen gerade besonders benachteiligt sind: für Senioren in Alten- und Pflegeeinrichtungen, vor denen er mit dem Alphorn unangemeldet auftaucht und zu spielen beginnt, woraufhin erfreute Menschen an den Fenstern erscheinen und zuhören. Leicht sei es nicht, ein Alphorn zu spielen, sagt Marc Veser. Es brauche Kraft und Ausdauer und es sei überhaupt nicht einfach, die Töne zu treffen. In Herz und Seele trifft er aber trotzdem mit seiner Aktion – einfach so.