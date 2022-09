Nach einer dreijährigen Pause findet am Sonntag, 18. September, in der Jahnhalle Stockach die neunte Tischmesse statt. Über 70 Unternehmen haben sich dafür angemeldet. Sie nutzen an diesem Tag die Gelegenheit, unabhängig von ihrer Branche und Firmengröße ihre Dienstleitungen und Produkte in einem kompakten Format zu präsentieren. Auch die Vernetzung der Betriebe untereinander und die Gewinnung neuer Mitarbeiter wird durch ihre Teilnahme ermöglicht.

Besucher lernen von 10.30 bis 17 Uhr die Vielfalt der Geschäfts- und Unternehmenswelt aus Stockach sowie den Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft, also aus Bodman-Ludwigshafen, Eigeltingen, Hohenfels, Mühlingen und Orsingen-Nenzingen kennen. Vertreten sind kleine Einzelhandelsbetriebe, aber auch große Industrieunternehmen. Der Eintritt zur Tischmesse ist frei.

Bei der Tischmesse ist der Name Programm: Jeder ausstellende Betrieb hat tatsächlich einen einzigen Tisch mit 70 Zentimeter Breite und 1,70 Metern Länge zur Verfügung. Aus optischen Gründen sollen darauf nur Gegenstände stehen, die nicht höher als einen halben Meter sind. Die Aussteller dürfen aber hinter ihrem Tisch eine Stellwand oder ein Roll-up Banner aufbauen.

Während des Rundgangs durch die Jahnhalle kann jeder Besucher ein Gewinnspiel-Formular ausfüllen. Die Aussteller helfen gerne bei der Lösung der Fragen. Die Formulare gibt es am Stand der Stadt Stockach gleich im Eingangsbereich. Dort befindet sich auch die Sammelbox für die ausgefüllten Zettel. 21 Unternehmen haben attraktive Preise bereitgestellt. Die Gewinnauslosung erfolgt um 16.30 Uhr in der Jahnhalle.

Neben der Ausstellung haben die Organisatoren der Wirtschaftsförderung ein buntes Rahmenprogramm ausgearbeitet. Es beinhaltet verschiedene Angebote für Kinder, sportliche Vorführungen, zwei Zaubershows mit Mischter Toscana alias Rolf Futterknecht und Auftritte von Musikvereinen.

So wird die feierliche Eröffnung der Tischmesse durch die Musikschule Stockach umrahmt. Zwischen den Auftritten von Mischter Toscana um 12 und 14.15 Uhr gibt es eine Vorführung zum Thema „Body Balance“ vom Fitnessstudio Injoy Stockach. Und um 15.30 Uhr zeigen Sportler des YoungGo MoveCenters Stockach eine Jumping Vorführung auf Trampolinen.

Auf der Bühne, die auf dem Schulhof aufgebaut wird, spielt ab 11.15 Uhr die Musikkapelle Winterspüren. Ihr folgt um 13.30 Uhr die Jugendkapelle WiSeLi. Sie wurde 2001 mit Jungmusikanten aus den Musikvereinen Winterspüren, Sentenhart und Liggersdorf gegründet. Den letzten musikalischen Beitrag liefert das Jugend-Blasorchester der Musikschule Stockach. Es unterhält die Gäste ab 14.45 Uhr.

Während der gesamten Veranstaltung offeriert die Jobwand im Foyer der Halle regionale Stellenangebote. Im Eingangsbereich der Jahnhalle wartet unter dem Motto „Klecksen mit Sammy“ ein Schmink- und Basteltisch auf die Kinder. Mischter Toscana wird sich als Ballonkünstler, Stelzenläufer und Zauberer unters Volk mischen.

Bei gutem Wetter verschafft außerdem die Kletterwand der Stadtjugendpflege im Außenbereich mutigen Gästen einen kleinen Nervenkitzel. Diese Station zieht immer wieder viele Neugierige an und bietet eine gute Gelegenheit, das Klettern auszuprobieren. Geschulte Kräfte helfen beim Anlegen der Sicherungsgurte und sichern die Kletterer. Der Outdoor-Kicker und weitere Spielstationen der Stadtjugendpflege sowie das Bogenschießen versprechen viel Spaß und neue Eindrücke.

Natürlich ist auch für die Verpflegung gesorgt: In der Halle bietet die Metzgerei Knoll Mittagstisch, Snacks, Kaffee und Kuchen an. Kaffeespezialitäten der Santosida Kaffeerösterei und Weine von Riegel Bioweine ergänzen das Angebot. Auf dem Schulhof können die Besucher süße und pikante Crêpes von Ulrike Ulmer, Getränkespezialitäten der Alt-Stockacherinnen und Deyers Hofeis genießen.