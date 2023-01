Das Rätsel mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr 2022 geht mit neuen Fragen weiter, die weitere sechs Lösungsbuchstaben für den gesuchten Satz bringen. Wieder gilt: Nur eine von drei Antworten zu einer Frage ist jeweils richtig und wahr – die zwei anderen Antwortmöglichkeiten sind reine Fantasie und natürlich nicht ernst gemeint.

Hier gibt es den ersten Teil zum Nachlesen und Nachrätseln.

Kreativer Name fürs neue Gebäude in Bodman

Am Kapellen-Parkplatz in Bodman entstand ein neues Multifunktionsgebäude. Welchen Namen hat es erhalten?

Mobility-Point : Der englische Begriff für Mobilitätspunkt soll den Sinn und Zweck des Gebäudes zum Ausdruck bringen. Dort befinden sich Parkplatz, Bushaltestelle, Radverleih, Touristinfo-Elemente und mehr. (S)

Der englische Begriff für Mobilitätspunkt soll den Sinn und Zweck des Gebäudes zum Ausdruck bringen. Dort befinden sich Parkplatz, Bushaltestelle, Radverleih, Touristinfo-Elemente und mehr. (S) Schatzkiste: Da das Gebäude im übertragenen Sinn eine wertvolle Kombination aus Angeboten beim Thema Verkehr und Information darstellt, wurde dieser symbolische Name gewählt. (K)

Da das Gebäude im übertragenen Sinn eine wertvolle Kombination aus Angeboten beim Thema Verkehr und Information darstellt, wurde dieser symbolische Name gewählt. (K) Fischernetz: Der Name greift die Seenähe und das Ziel des Gebäudes auf. Hier sollen sich Verkehrsarten vernetzen und mit Infos für Besucher und mehr verbunden werden. (F)

Der Buchstabe hinter der richtigen Antwort kommt in Feld 6.

Energiekonzept fürs Neubaugebiet

Das Neubaugebiet Kapellenäcker am Ortsausgang von Stockach in Richtung Ludwigshafen wurde 2022 erschlossen. Dort ist ein spezielles Energiekonzept geplant. Was genau?

Autarke Versorgung: Das Gebiet soll an das Nahwärmenetz der Stadtwerke angeschlossen werden. Die komplette Energieversorgung soll für eine autarke Versorgung auf regenerative Energien angelegt werden. (I)

Das Gebiet soll an das Nahwärmenetz der Stadtwerke angeschlossen werden. Die komplette Energieversorgung soll für eine autarke Versorgung auf regenerative Energien angelegt werden. (I) Solar-Blumen: In den Gärten sollen kunstvolle Gebilde aus Solarpaneelen entstehen, die wie ausfaltbare Blumen aussehen und dem Sonnenstand folgen, um optimal arbeiten zu können. (E)

In den Gärten sollen kunstvolle Gebilde aus Solarpaneelen entstehen, die wie ausfaltbare Blumen aussehen und dem Sonnenstand folgen, um optimal arbeiten zu können. (E) Radeln für Strom: Fitness und Stromerzeugung treffen bei einem neuen Projekt aufeinander, indem in einer Halle und auf einer Außenfläche viele Fahrräder aufgestellt werden, die beim Treten Strom erzeugen. (R)

Der Buchstabe hinter der richtigen Antwort kommt in Feld 18.

Was es zu gewinnen gibt Wer den richtigen Lösungssatz im Jahresrückblickrätsel 2022/23 findet, kann einen von zwölf Preisen gewinnen: ein Gutschein für eine Saisonkarte des Freibads der Stadtwerke Stockach, zwei Narren-Kits des Hohen Grobgünstigen Narrengerichts zu Stocken, drei Mal je zwei Kleinkunst-Eintrittskarten für Götz Frittrangs „Götzendämmerung“ am 25. März im Bürgerhaus Adler Post, die das Kulturamt zur Verfügung stellt, zwei s‘Kärtle-Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils zehn Euro, die das Amt für Tourismus, Kultur und Marketing von Bodman-Ludwigshafen zur Verfügung stellt, sowie fünf SÜDKURIER-Überraschungstaschen. So machen Sie mit Hinter jeder richtigen Antwort in den Rätselteilen steht ein Buchstabe für den gesuchten Lösungssatz. Es gibt fünf Teile, die alle Buchstaben bringen. In der fünften Folge werden an dieser Stelle die Telefonnummer und E-Mail-Adresse stehen, unter der alle Leser mit der richtigen Lösung anrufen können. Der Zufallsgenerator entscheidet unter allen Teilnehmern. Die Gewinner werden anschließend benachrichtigt, wie und wo sie ihre Preise erhalten. Die Namen der Gewinner werden im Rahmen der Rätselauflösung veröffentlicht. (löf)

Bangen um Maskottchen, Pfau oder Echse?

Ein ausgerissenes Tier hat im vergangenen Sommer in Eigeltingen für Aufsehen gesorgt. Welches Tier?

Eichhörnchen: Das Maskottchen des Rathauses war verschwunden und wurde gesucht. Die Überraschung war groß, als das Weibchen plötzlich mit Nachwuchs zurückkehrte. (H)

Das Maskottchen des Rathauses war verschwunden und wurde gesucht. Die Überraschung war groß, als das Weibchen plötzlich mit Nachwuchs zurückkehrte. (H) Pfau: Aus heiterem Himmel war plötzlich ein aggressiver Pfau im Kernort unterwegs und hielt den Verkehr auf. (P)

Aus heiterem Himmel war plötzlich ein aggressiver Pfau im Kernort unterwegs und hielt den Verkehr auf. (P) Echse: Der Teju namens Theo war aus seinem Außengehege ausgerissen und nicht auffindbar. Wochen später tauchte er wieder auf. (A)

Der Buchstabe hinter der richtigen Antwort kommt in Feld 8.

Wo entstehen neue Parkplätze?

Im November wurden Pläne für ein neues Parkhaus in Stockach bekannt, auch wenn die Umsetzung noch lange dauern wird. Wo ist es geplant?

Schiesser-Kreuzung : Auf dem jetzigen Pendler-Parkplatz an den Bahnschienen soll ein Parkhaus entstehen. (D)

Auf dem jetzigen Pendler-Parkplatz an den Bahnschienen soll ein Parkhaus entstehen. (D) Dillplatz : Um die Parkfläche dort noch besser zu nutzen, soll dort ein Parkhaus mit zwei Ebenen unter der Erde hin. (P)

Um die Parkfläche dort noch besser zu nutzen, soll dort ein Parkhaus mit zwei Ebenen unter der Erde hin. (P) Alte ZG: Auf das Areal der ehemaligen ZG soll das alte Gebäude mit einem Parkhaus ersetzt werden. (A)

Der Buchstabe hinter der richtigen Antwort kommt in Feld 20.

Es fährt ein Zug... nach nirgendwo?

Was hat den Seehäsle-Betrieb in den letzten Wochen des Jahres stark eingeschränkt?

Tausch der Sitzbezüge: Im laufenden Betrieb müssten neue Sitzbezüge in den Wagen installiert werden. Dabei kam es zu Sperrungen von Sitzbereichen. (T)

Im laufenden Betrieb müssten neue Sitzbezüge in den Wagen installiert werden. Dabei kam es zu Sperrungen von Sitzbereichen. (T) Zug-Ausfälle: Aufgrund von Lockführer-Streiks fielen zahlreiche Fahrten aus. Zum Teil sehr kurzfristig. (E)

Aufgrund von Lockführer-Streiks fielen zahlreiche Fahrten aus. Zum Teil sehr kurzfristig. (E) Gescheiterter Test: Probefahrten von neuen Solar-Zügen liefen nicht gut. Der Fahrplan geriet in Verzug. (G)

Der Buchstabe hinter der richtigen Antwort kommt in Feld 12.

Hier spielt seit 125 Jahren die Musik

Der Musikverein Orsingen feierte 2022 sein 125-jähriges Bestehen. Mit welchem besonderen Konzert war der Abschluss?

Eigenkomposition: Ein Fan des MV hatte mehrere Stücke speziell für das Jubiläum komponiert, die an einem Konzertabend ihre Uraufführung hatten. (E)

Ein Fan des MV hatte mehrere Stücke speziell für das Jubiläum komponiert, die an einem Konzertabend ihre Uraufführung hatten. (E) Wasserspiele: Das Schwimmbad wurde zur Konzertarena. Die Musiker saßen auf Schwimminseln und die Zuschauer um das Becken herum. (S)

Das Schwimmbad wurde zur Konzertarena. Die Musiker saßen auf Schwimminseln und die Zuschauer um das Becken herum. (S) Heeresmusikkorps zu Gast: In der Jahnhalle in Stockach spielte im Herbst das Heeresmusikkorps ein Abschlusskonzert im Rahmen des Orsinger Festjahrs. Den Erlös spendete der MV an den Krankenhausförderverein. (H)

Der Buchstabe hinter der richtigen Antwort kommt in Feld 26.