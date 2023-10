Rasselnde Ketten, Wasser und Brot, Gitterstäbe und dunkle Gemäuer: Unzählige Mythen, Vorurteile und Rätsel ranken sich um das Gefängnis, auch Knast genannt. Im Strafvollzug befinden sich aktuell in Deutschland fast 75.000 Menschen. Nicht wenige von ihnen verbüßen langjährige Haftstrafen zwischen zehn und 15 Jahren. Rund 40 Interessierte waren beim jüngsten „Schmöker und Schmaus“ im Alten Forstamt, denn kein geringerer als der bekannte Rechtsanwalt Ingo Lenßen aus Bodman-Ludwigshafen sprach über das Thema „Leben im Gefängnis“. Mit von der Partie war auch sein Geschäftspartner Robert Scheel.

Die beiden Juristen stellten ihr Buch „Der Knast-Guide für Verurteilte, Angehörige und Interessierte“ vor, in dem es um Fakten, Wahrheiten, Tipps und Hinweise zum Thema Strafvollzug geht. Ingo Lenßen und Robert Scheel gaben bei dem Abend im Forstamt auf unterhaltsame Art und Weise, teils mit regelrechtem und wortgewaltigem Schlagabtausch und sich gegenseitig inspirierend weitere Einblicke in den Gefängnis-Alltag: So lernten die Besucher zum Beispiel, dass 98 Prozent der Angeklagten, die sich als eines Verbrechens unschuldig bezeichnen, dies doch nicht seien. Sie bekamen das haarsträubende Gefühl vermittelt, das auch einen beratenden Strafverteidiger beschleicht, wenn sich eine Knast-Tür schließt. Und sie durften sich in die Situation hineinversetzen, auf der Toilette keinerlei Privatsphäre und Sichtschutz zu haben.

Und doch regten die bildhaften und teils sehr abschreckenden Ausführungen von Lenßen und Scheel die Fantasie und den Wissensdurst der in der Stadtbücherei Anwesenden sehr an. Sie bewirkten, dass die Fragen nur so aus dem Publikum heraussprudelten. Hierbei ging es zum Beispiel um die Rückfallrate von Gefängnisinsassen, um das Ausleben von Sexualität, um Gewalt oder Drogenmissbrauch im Gefängnis oder, ganz prophylaktisch, darum, in welchem Gefängnis man, wenn es mal sein muss, in Baden-Württemberg am besten einsitzen sollte. Lenßen und Scheel wussten auf jede Frage eine Antwort.