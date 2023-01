von Julia Kamenzin

Wetten, Verwirrungen, große und kleine Lügen und jede Menge Spaß – darum ging es beim Stück der Theatergruppe des Sportvereins Winterspüren „Die Silberhochzeit – Oder lieber einen Mann als gar keinen Ärger“ von Regina Rösch. Und diese zog das Publikum scharenweise an. „Die Veranstaltungen am 30. Dezember sowie am 7. Januar waren nach einer Stunde im Vorverkauf komplett ausverkauft“, berichtet der Vorsitzende des Sportvereines Samir Vehabovic.

Helga Geiger (links) und Betty Fetzer (rechts) sind unzufrieden mit ihren Ehemännern Emil Fetzer (hinten, links) und Osswald Geiger (hinten, rechts).

Er freute sich sehr, dass die Aufführung so gut bei der Bevölkerung angekommen sind und dass sich Regisseur Klaus Müller auch in diesem Jahr wieder dazu bereit erklärt hatte, die Theatergruppe zu coachen.

Veranstalter war der Förderverein des Sportvereines, die Theatergruppe selbst ist beim Sportverein angesiedelt und konnte einige neue Akteure gewinnen, welche mit der Silberhochzeit ihre Bühnen-Premiere feierten. Regisseur Klaus Müller bemerkte bei der Verabschiedung, wie viel Spaß ihm die Arbeit und die Proben zu diesem Theaterstück bereitet hatten, was auch für den Zuschauer zu spüren gewesen sei.

Erbtante Edith aus Amerika kommt zur Silberhochzeit zu Besuch nach Deutschland und stiftet damit viel Unruhe im Hause Fetzer in Winterspüren.

Die Geschichte des Stücks beginnt mit einer Wetter: Die gegenseitige Beschwerde der Nachbarsfrauen Betty Fetzer und Helga Geiger über die Faulheit ihrer Ehemänner beim Entsorgen des vertrockneten Christbaumes führt bei ihren Männern Emil Fetzer und Osswald Geiger zu einer Wette, wessen Baum die Nadeln am längsten behält.

Die reiche Erbtante sorgt für Ärger

Inmitten dieses harten Wettstreites kommt aber auf einmal die Frage auf, ob die Silberhochzeit der beiden Nachbar-Ehepaare in diesem Jahr anstehen wird? Die unterschiedlichen Vorstellungen der Männer und Frauen über die Gestaltung des Jubiläums führen zu hitzigen Diskussionen, die noch weiter zunehmen, als sich Emil Fetzers reiche Erbtante Edith aus Amerika zu den Feierlichkeiten ankündigt. Weil Betty zu dieser in ihren Briefen nicht immer ganz ehrlich gewesen war, entstehen völlig neue Probleme und Verwirrungen, die nur gemeinsam zu bewältigen sind.