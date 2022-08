In der Kirche St. Oswald in der Stockacher Oberstadt laufen bereits seit einer ganzen Weile Sanierungsarbeiten. Im Juni 2021 begannen die umfassenden Umbauten im Innenraum des Gotteshauses, seither wurde unter anderem eine halbrunde Altarinsel gebaut. An anderer Stelle stehen die Arbeiten aber noch aus – nämlich im Außenbereich der Kirche. Dort sollen unter anderem ein barrierefreier Weg zur Unterkirche angelegt und der Kirchenvorplatz neu gestaltet werden. Nur wann geht es damit los?

„Wir sind im Moment im Zeitplan“

Pfarrgemeinderat Stephan Kessler begleitet das umfangreiche Sanierungs- und Renovierungsprojekt in St. Oswald. Wie er im Gespräch mit dem SÜDKURIER berichtet, sei die weitere Eintaktung der Arbeiten kein leichtes Unterfangen gewesen. Denn die allgemeinen Preiserhöhungen machen sich auch in Stockach bemerkbar – und Mehrkosten müssen laut Kessler mit der Erzdiözese Freiburg abgeklärt werden. Denn diese gibt viele Zuschüsse für das gesamte Projekt.

Aktuell sehe der Plan so aus, dass die Arbeiten an den Außenanlagen der Kirche im September beginnen. „Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir die Außenarbeiten bis zur Altarweihe am 4. Dezember abgeschlossen haben“, sagt Stephan Kessler.

Die Farbe an der Wand zur Kirchhalde ist zum Teil abgeplatzt, außerdem ist sie übersät mit unansehnlichen schwarzen Flecken. Auch hier soll im Rahmen der Maßnahme Abhilfe geschaffen werden. | Bild: Dominique Hahn

Bis dahin soll auch der Innenraum der Kirche fertig sein. Anfang des Jahres hatte Kessler bereits mitgeteilt, dass die Arbeiten dort sogar schon bis Oktober größtenteils abgeschlossen werden müssen, damit noch genügend Zeit bleibt, um die Orgel wieder zu stimmen. Aktuell sieht es aber gut aus: „Wir sind im Moment im Zeitplan“, verkündet der Pfarrgemeinderat.

Was sich konkret ändern soll

Bei der Außensanierung gibt es zwei Projektbereiche: Zum einen soll die Unterkirche barrierefrei über einen Weg erreichbar werden, der am Pfarrhaus vorbei und dann parallel zum Hägerweg und zur Kirchgasse um die Kirche herum führen soll.

Die Treppe zum Kirchenvorplatz soll ebenfalls saniert werden und erhält einen zusätzlichen Handlauf in der Mitte. | Bild: Dominique Hahn

Zum anderen soll am Kirchenplatz die Kirchenmauer renoviert werden. An dieser ist Farbe abgeplatzt, zudem ist sie schwarz verfärbt. Um künftige Schäden vermeiden zu können, muss zudem eine Drainage gebaut werden, über die Wasser abgeführt werden kann. Außerdem soll die Treppenanlage, die von der Kirchgasse zum Haupteingang von St. Oswald führt, saniert werden und einen mittigen Handlauf erhalten.

Um den Kirchenvorplatz selbst schöner zu gestalten, sollen drei Bäume gepflanzt und Steinbänke aufgestellt werden. Diese müssen nicht neu angeschafft werden – stattdessen werden Bänke genutzt, die vor den Sanierungs- und Renovierungsarbeiten im oberen Chorraum der Kirche standen und dort den Ministranten als Sitzgelegenheit dienten.