von Reinhold Buhl

Zur Freude junger Tennisfreunde hat der Spielbetrieb am Osterholz wieder begonnen; Seit ein paar Tagen läuft beim Tennisclub Stockach ein Tennis-Camp für Kinder bis zum Alter von 14 Jahren.

Die neue Stockacher Tennisschule Yasar veranstaltet das Camp unter der Leitung des Tennistrainers Ajdin Yasar, der seit dieser Saison Vereinstrainer und Spieler der ersten Herrenmannschaft des TC Stockach ist. Am Samstag, 29. Mai, bietet die Tennisschule ein kostenloses Schnuppertraining für Kinder, die Lust haben, den weißen Sport einmal auszuprobieren.

Erste Schläge auf den Filzball

Trainer Ajdin Yasar, der in seiner aktiven Zeit Weltranglistenspieler war, möchte mit dieser Veranstaltung Kindern die Möglichkeit geben, in diese Sportart hinein zu schnuppern. „Hier könnt ihr ausprobieren, wie Tennisspielen so ist und ob es vielleicht eine neue Sportart für euch wäre“, erklärt Yasar, der in einem zweistündigen Training zeigen will, wie die ersten Schläge auf den gelben Filzball funktionieren und wieviel Spaß dieser Sport machen kann.

Das Schnuppertraining für Kinder findet von 10 bis 12 Uhr auf den Tennisplätzen am Osterholz neben dem Dillplatz statt. Die nötige Sportausrüstung wie Schläger und Bälle werden vom Veranstalter zur Verfügung gestellt.

Schnuppertraining auch im Herbst

Fabio di Bartolomeo, der Jugendwart des TC Stockach, freut sich über die Kooperation mit der Tennisschule Yasar. Er wird bei der Veranstaltung anwesend sein, eventuelle Fragen rund um den Verein beantworten und die Angebote für jugendliche Spieler innerhalb des Tennisclubs Stockach erläutern. Jugendwart Di Bartolomeo weist jetzt schon darauf hin, dass es im Herbst eine Wiederholung des Schnuppertrainings für Kinder geben soll. Der Termin ist noch offen, soll aber rechtzeitig veröffentlicht werden.

Für das kostenlose Schnuppertraining der neuen Tennisschule und des TC Stockach am Osterholz ist eine Anmeldung per E-Mail an die Adresse info@tennis-yasar.de oder telefonisch oder per WhatsApp unter der Nummer (01 76) 55 21 79 38 erforderlich.