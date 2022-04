Wer in den vergangenen Tagen auf der Bundesstraße 14 unterwegs war, dem dürfte der große Autokran aufgefallen sein, der dort einen Gittermasten aufgestellt hat. Es handelt sich dabei um ein Bauprojekt der Telekom, denn das Gebilde soll nach seiner Fertigstellung als Mobilfunkmast dienen.

„Wir werden so in der Lage sein, sowohl die Bundesstraße wie auch die Ortschaften Raithaslach und Mahlspüren im Hegau mit leistungsfähigem Mobilfunk zu versorgen“, schreibt Unternehmenssprecher Hubertus Kischkewitz auf Anfrage des SÜDKURIER. Der 49 Meter hohe Gittermast soll ihm zufolge alle derzeit verfügbaren Dienste zur Verfügung stellen können. Also auch die Mobilfunkstandards LTE und 5G.

Nicht nur für Telekom-Kunden

Laut Kischkewitz sollen aber nicht nur Telekom-Kunden von diesem Ausbau des Mobilfunknetzes profitieren können. „Wir werden die Nutzung des Mastens auch den Wettbewerbern zur Verfügung stellen“, schreibt er. Bis eine Verbesserung des Handynetzes zu spüren ist, werde es aber noch eine Weile dauern, denn nach Fertigstellung des Gittermasten müsse noch einiges getan werden.

Stockach Kot auf Dächern und Balkonen – Stockach will die Tauben vertreiben Das könnte Sie auch interessieren

„Wir müssen den Masten an unser Netz anbinden, dann die Übertragungs- wie auch Antennentechnik vor Ort aufbauen. Schließlich laufen im Kernnetz noch einige Arbeiten ab“, so Kischkewitz. Wegen der Komplexität eines Mobilfunknetzes, beispielsweise durch die nahtlose Übergabe von Gesprächen beim Wechsel von einer Funkzelle in die andere, müsse dann zu guter Letzt ein Termin gefunden werden, an dem bundesweit gleich mehrere Standorte ins Netz geschalten werden können. „Das sind die Tage der sogenannten Netzdefinition. Möglicherweise kann die Inbetriebnahme des neuen Mastens deshalb noch bis zu einem Jahr dauern“, erklärt Kischkewitz.

Der neue Mast müsse übrigens gebaut werden, weil die Telekom einen bereits vorhandenen Standort an einem Strommasten nicht mit weiteren Antennen der neuesten Generation erweitern kann. „Das lässt die Statik des Strommastens nicht zu“, so Kischkewitz.