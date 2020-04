Bald ist wieder Mai und damit kommt auch der sprichwörtliche Wonnemonat. Der Winter ist endgültig passé, spätestens jetzt legt sich die Natur allmählich ihr farbenprächtiges Sommerkleid an und bei Lebewesen aller Art brechen Frühlingsgefühle aus. Da kann man schon mal ins Tanzen kommen. Traditioneller Anlass ist der Tanz in den Mai, am Vorabend des ersten Mai. Normalerweise wäre das zum Beispiel eine Gelegenheit zum Partymachen – oder für den gepflegten Paartanz. Doch derzeit ist eben einfach nichts normal und eine Massenveranstaltung ist weder angebracht noch erlaubt, egal wie viel Lust man hätte, mal wieder das Tanzbein zu schwingen.

Doch Abhilfe naht in Gestalt der europäischen Stiftung Tanzen. Diese ruft zum privaten Tanz in den Mai auf. Und zwar mit der Aktion „Dis-Tanz auf der Zeitung“, die noch bis 1. Mai läuft. Ja, richtig gelesen, auf der Zeitung. So verkündet es zumindest die Tanzschule La Danse, die an der Aktion teilnimmt und auch in Stockach vertreten ist. Auch wenn wir Journalisten immer Gehaltvolles auf so eine Zeitungsseite draufpacken, die Größe der Seite ist immer gleich. Und so richtig viel Bewegungsfreiheit hat man auf der Fläche nicht. Statt Abstandsregeln einzuhalten, kommen sich die Tänzer in diesem Fall also ganz schön näher – was, wenn man mal ehrlich ist, ja auch einer der sozialen Zwecke des Tanzens ist. Übertreiben darf man es allerdings nicht. Denn logisch: Diese Aktion funktioniert in Zeiten von Abstandsregeln und Hygienevorschriften nur, wenn das tanzende Paar im gleichen Haushalt lebt – und einigermaßen beweglich ist.