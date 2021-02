Ab Mittwoch, 3. Februar, können die Kunden im neuen Tafelladen in der Heinrich-Fahr-Straße 1a in Stockach einkaufen. Ein bisschen müssen Leiterin Margot Kammerlander und ihr Team noch improvisieren, da die neuen Regale noch nicht geliefert wurden und die Terrasse, über die der Laden künftig betreten werden soll, noch nicht fertig ist. Am Morgen segneten die Pfarrer Rainer Stockburger und Michael Lienhard die Tafel Stockach.

Nun freuen sich alle über das größere Platzangebot und hoffen, dass der neue helle und luftige Verkaufsraum gut angenommen wird.

Der Stockacher Tafelladen ist wie bisher am Mittwoch von 15.30 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Tafel Stockach.