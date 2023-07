Stockach vor 1 Stunde

SV Winterspüren feiert 100. Geburtstag – mit Glückwünschen vom FC Bayern und dem BVB

Der Startschuss für das Jubiläum des Vereins ist Ende Juni mit einem Festbankett in der Lichtberghalle gefallen. Was am Ende klar ist: Dieses stolze Alter verdankt der Verein seinen vielen engagierten Mitgliedern.