Neben süßen Leckereien und Glühwein oder Punsch auf einem Weihnachtsmarkt sind es auch die weihnachtlichen Weisen, die die Adventszeit zu etwas ganz Besonderem machen. Dirigent Dieter Barck und der Liederkranz Wahlwies hatten zu einem kleinen Konzert in die Kirche St. Germanus und Vedastus eingeladen. Die Streicherinnen Susanne Ruby, Daniela Klopstock und Leonie Klopstock begleiteten den Chor in dem mit Kerzen beleuchteten Gotteshaus. Viele Menschen kamen und sangen auch kräftig mit.

Stockach Meilenstein für die Kunstausstellung am BSZ Stockach: Digitale Bilder hängt jetzt an echten Wänden Das könnte Sie auch interessieren

Der Chor, der an diesem Nachmittag aus 25 Frauen und elf Männern bestand, begann am Eingang stehend und lief dann während des ersten Stücks durch die Kirche zum Altarraum. Vier junge Sängerinnen traten für das Werk „Esurientes“ aus dem Magnificat von Antonio Vivaldi vor den Chor und boten den Lobgesang Marias in lateinischer Sprache dar. Bei „Sicut Locutus“ wirkte der Chor wieder mit.

„Vor vier Jahren haben wir schon mal so ein ähnliches Programm gehabt“, erzählte der Chorleiter. Sechs Wochen hätten sie geprobt. Besonders freute er sich darüber, dass nach dem Legends of Pop-Konzert in der Obsthalle beim Winkelstüble sieben neue junge Sängerinnen zum Liederkranz gestoßen sind. Sie seien Mitarbeiterinnen des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs oder ehemalige Waldorfschülerinnen.

Stockach Es startet mit Tümpeln: 2023 sollen Arbeiten für Aachpark beginnen – und 1,5 Millionen Euro kosten! Das könnte Sie auch interessieren

Die Menschen auf den Kirchenbänken scheuten sich nicht, lautstark zu singen, als der Dirigent „Mache dich auf“ im Kanon anstimmte. Gemeinsam mit dem Chor folgten weitere bekannte Lieder, ud die letzten Stücke wurden nur bei Kerzenschein gesungen. Die Aufführung ging mit langanhaltendem Applaus zu Ende. Draußen gab es Glühwein, Punsch und Bratwürste – rund um eine große Feuerschale ließen die Besucher und Akteure den Abend gemeinsam gemütlich ausklingen.