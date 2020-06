Der Notruf ging am Samstagnachmittag um 15.23 Uhr im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums in Konstanz ein. Dort wurde den Bamten mitgeteilt, dass ein Radfahrer in der Straße „Am Osterholz“ in Stockach gestürzt und schwer verletzt sei. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Betroffenen um einen 71 Jahre alten Radfahrer. Er habe keinen Schutzhelm getragen und sei nach den ersten Erkenntnissen offensichtlich grundlos und ohne die Beteiligung Dritter zu Fall gekommen. Die Ermittlungen konzentrieren sich deshalb auf gesundheitliche Ursachen als Grund für den Sturz. Der Verletzte sei vom Rettungsdienst noch in ein Klinikum gebracht worden, sei dort aber dann gestorben.