Stockach-Espasingen vor 3 Stunden

Stromausfall in Espasingen betrifft rund 130 Haushalte

Der Ausfall eines technischen Bauteils in einer Umspannstation hat am Dienstagnachmittag ab 15.45 Uhr einen Stromausfall in Espasingen ausgelöst. Inzwischen gab es eine Reparatur.