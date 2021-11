von PM/WYN

Im Weiler Airach liegt die Straußenfarm Hegau-Bodensee, die Straußenvögel züchtet und die ihre Produkte im eigenen Hofladen vermarktet. Aktuell leben auf der Straußenfarm etwa 180 der größten Vögel der Welt. Sie können dort regelmäßig bei Veranstaltungen, Führungen oder auch auf einem Wanderweg bestaunt werden. So zum Beispiel beim Lichterfest am Sonntag, 28. November.

Die Besucher können laut Presseankündigung der Veranstalter an einer kleinen Führung zu den Tieren teilnehmen, und es gibt Straußengulaschsuppe, Waffeln aus Straußenei, Glühwein und Punsch. Im neuen Eventraum können die Gäste Straußenei-Lampen sowie kunsthandwerkliche Produkte anderer lokaler Kreativer bestaunen und erwerben. Für Kinder gibt es eine kleine Malaktion.

Wer kann diesem Anblick widerstehen? Mit ihren großen Augen beobachten die Strauße die Menschen vor sich. | Bild: Claudia Ladwig

Der Eintritt ist an diesem Tag kostenlos. Es werden aber Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz gesammelt. Corona-bedingt gibt es drei Zeitfenster: 14 bis 16 Uhr, 16 bis 18 Uhr und 18 bis 20 Uhr. Beim letzten Zeitfenster entfällt die Führung wegen der Dunkelheit, es werde jedoch Einiges über die Tiere in der gemütlichen Atmosphäre des Eventraums erzählt, versprechen die Organisatoren.

ostenloseKarten gibt es via www.straussenfarm-hegau-bodensee.de