von SK

Aufgrund von zwei Straßensperrungen in der Industriestraße, zwischen Straßenmeisterei und der Bundesstraße 31, und in einem Teil der Gaswerkstraße wird es am Montag, 20. Juli, in Stockach zu Verkehrsbehinderungen kommen. Laut einer Presseinformation der Stadtverwaltung Stockach sind die Verlegung von neuen Wasserleitungen sowie Sanierungen an der Fahrbahn die Gründe hierfür. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum Freitag, 14. August, andauern. Verkehrsteilnehmer werden deshalb gebeten, der ausgeschilderten Umleitung zu folgen.