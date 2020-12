von Doris Eichkorn

Unter dem Motto „Fellträger helfen Fellträgern“ wollen die Stockacher Yetis, eine zottelige und laute Partygang mit viel Schlagwerk und lautem Blechsound, die Traditionen der vergangenen Jahre aufrecht erhalten. Jährlich sammelten die Musiker am Heiligen Abend in Stockach an diversen Plätzen Spenden für eine Hilfsaktion. Weihnachtslieder erklangen dann ganz ohne Fellkluft, sondern mit roter Mütze und dem jeweiligen Musikinstrument.

In diesem Jahr verhindert die Corona-Pandemie diese Aktion. Die Yetis haben jedoch beschlossen, die Tradition der Spendensammlung an Heiligabend aufrecht zu erhalten. Sie sammeln in diesem Jahr für die in Not geratene Bauernfamilie aus Windegg, welche zwischen Ende Juli und Mitte August 27 Milchkühe und zwei Jungtiere und somit fast ihre Existenz verloren hat.

Hilfsbereitschaft ist sehr groß

Dass die Hilfsbereitschaft in der Region und darüber hinaus sehr groß ist, zeigen unter anderem auch die zuletzt von der Straußenfarm Airach oder durch den Spendenlauf der Zizenhauser Grundschule eingegangenen Gelder. Die Schüler waren mit Feuereifer dabei, erzählen die Lehrerinnen, und das örtliche Auto- und Motorradhaus stockte den Betrag von über 4000 Euro, der erlaufen wurde, auf 4500 Euro auf. Juniorchef Marcel Auer zeigte sich beeindruckt von solch einer Summe, welche allein durch den Willen und den Sportsgeist der Klassenkameraden der Jungs der betroffenen Familie zusammenkam.

Virtueller Spendenmarathon

So wie in den genannten Aktionen wollen auch die Yetis nun in Sportsmanier virtuell einen Spendenmarathon starten. Der Staffellauf hat bereits auf den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook begonnen.

Wer die Aktion der Yetis unterstützen will, kann an das Spendenkonto „Hilfe für die Bauernfamilie„, IBAN: DE32 6906 1800 0044 9982 11 bei der Volksbank Stockach-Überlingen, BIC: GENODE61UBE überweisen, Verwendungszweck „Yeti2020“