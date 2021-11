von pm

Die Kinderbuch-Autorin Franziska Gehm war zu Gast in Schulen in und um Stockach. Laut Mitteilung der Stadtbücherei Stockach habe diese die 47-Jährige eingeladen, um den Stockacher Kindern ihre Arbeit näher zu bringen. Demnach war sie an vier Schulen, um ihre neuen Bücher aus den Reihen „Carla Chamäleon“ und „Ratz und Mimi“ vorzustellen.

In den dritten und vierten Klassen der Grundschulen Stockach, Wahlwies und Mühlingen las sie aus der Geschichte „Fiese Tricks“. In dieser legen Carla und ihre Freunde einem Trickbetrüger das Handwerk. Den jüngeren Kindern in der Grundschule Stockach sowie der Sonnenlandschule stellte sie Faultier Ratz und Motte Mimi aus dem Dschungel vor.

Ein besonderes Erlebnis für die Kinder

Doch beim Lesen allein beließ es Gehm laut Mitteilung nicht. Sie zeigte Illustrationen aus den Büchern, führte mit den Kindern den Ententanz auf und unterschrieb Autogrammkarten. Außerdem bekam jede Klasse ein Buch geschenkt.

Stockach Über die Liebe zum Text: Autor Tilman Rau bringt Schülern das Schreiben näher Das könnte Sie auch interessieren

Die Kinder hatten auch die Möglichkeit, der Autorin Fragen zu stellen. Besonders beliebt waren Fragen, wie Wie wird man Autor? Woher kommen die Ideen? Welches ist Ihr Lieblingsbuch? Wie lange brauchen Sie für ein Buch? Alle Fragen wurden von Gehm geduldig beantwortet – bis auf die nach dem Ende des Buchs. Das muss man schon selbst lesen!