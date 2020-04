Peter Fritschi weist deshalb erneut darauf hin, dass die Corona-Verordnung keine Öffnung am Karfreitag und Ostersonntag für Geschäfte oder Hofläden vorsieht.

Tankstellen dürfen ohne Zeitbegrenzung auf sein, die angeschlossenen Shops aber nicht. Nur Benzin oder Teile für Autos, die notwendig sind, dürfen an diesen beiden Feiertagen verkauft werden.

Während bei Bäckereien am Karfreitag drei Stunden Öffnung erlaubt sind, müssen sie am Ostersonntag zu haben. Am Ostermontag dürfen Bäckereien drei Stunden oder aufgrund der Corona-Verordnung auch von 12 bis 18 Uhr öffnen, wenn sie wollen.