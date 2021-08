Die Eto Gruppe übernimmt die beiden Firmen Inovel Elektronik GmbH und Inovel Systeme AG aus Friedrichshafen. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Die Firma erweitere damit ihr Portfolio um die Bereiche Agrartechnologie, autonome Steuerungssysteme und Plattformen im Internet, die der Vernetzung dienen.

Das erlaube dem Unternehmen künftig, vermehrt Software- und Servicedienstleistungen anzubieten. Die Inovel-Unternehmen schaffen laut Mitteilung Anwendungen, die es Landwirten ermöglichen, ihre Landmaschinen noch effizienter einzusetzen. Außerdem könnten sie damit Pflanzenschutzmittel optimierter einsetzen und die Maschinen automatisiert lenken.

Stärkere Entwicklung von innovativen Technologien

Eto-Chef Michael Schwabe sagt hinsichtlich des Zusammenschlusses: „Eto hat mit Inovel einen Partner gefunden, um hochpräzise Steuerungsprozesse im Bereich Landwirtschaft weiterzuentwickeln. Dank der Inovel-Plattform mit intelligenten Echtzeitkarten und Routenplanungsprozessen kann Pflanzenschutzmittel gezielter dosiert und eingespart werden. Etos Technologiekompetenz und Erfahrung mit Großserien aus der Automobilindustrie können zukünftig auf ressourcenschonende Pflanzenschutzsysteme übertragen werden. Wir stärken damit die Entwicklung, Produktion und Vermarktung innovativer Technologien im Agrarsektor und erweitern das Portfolio der Eto Gruppe.“

Robert Steinhauser, Geschäftsführer der Inovel-Unternehmen, ergänzt: „Die Eto Gruppe ist ein starkes Unternehmen, das wie wir in technologisch interessanten und zukunftsweisenden Branchen zu Hause ist. Mit ihren Produktions- und Vertriebskapazitäten werden sie unseren Systemen zu deutlich gestärkter internationaler Präsenz verhelfen.“

Die Inovel Elektronik GmbH wurde 1995 gegründet. 2006 folgte die Gründung der Inovel Systeme GmbH, die 2012 zur AG umfirmiert wurde. Inovel beschäftigt mehr als 30 Angestellte am Standort in Friedrichshafen. Eto wurde 1948 gegründet und hat rund 2300 Mitarbeiter an acht Standorten in

Europa, Amerika und Asien. (pm)