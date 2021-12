Stockach vor 1 Stunde

Stockacher Adventskalender: Das 24. Türchen bietet einen Blick in die allererste SÜDKURIER-Weihnachtsausgabe im Jahr 1945

Wie war es eigentlich früher so in der Weihnachtszeit im Raum Stockach? Was waren die Themen in der Zeitung? Die SÜDKURIER-Lokalredaktion Stockach wirft in einem Online-Adventskalender vom 1. bis 24. Dezember jeden Tag einen Blick ins Archiv und öffnet somit Türchen zu einer kleinen Zeitreise.