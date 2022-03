von Ann-Kathrin Krämer

Ein Zitat aus der Netflix-Serie „Haus des Geldes“ (La casa de papel) ist die Motto-Inspiration des Abi-Jahrgangs 2022 des Nellenburg-Gymnasiums Stockach: „Die ersten Male sind immer etwas Besonderes, aber die letzten Male sind unvergleichlich.“ Mit dem Slogan „La casABI de papel – wir drucken unsere Noten selbst“ starten die Schüler der Stufe 13 im Frühjahr in die Endphase ihrer Schulzeit. In der Absicht, diese unvergleichlich enden zu lassen, befinden sich die Schüler inmitten wichtiger Organisationen.

Wenn es um das Thema Abitur-Vorbereitungen geht, denken viele erst mal an langes Lernen und ewiges Wälzen von Büchern. Dass jedoch viel mehr dazugehört, zeigt der Gesamtausschuss der Abiturienten. Während an so manch einer Schule Lehrkräfte unterstützen und anleiten, organisieren die 70 Schüler des Nellenburg-Gymnasiums ihren Abiball sowie Abizeitung, -streich und -kleidung komplett eigenverantwortlich. Dies bringt ihnen einerseits einen großen Handlungsfreiraum, andererseits bedarf es einer Menge Organisation im Voraus.

Ausschüsse treffen sich regelmäßig

Um alle Aufgaben unter einen Hut zu bringen, haben die Abiturienten sich zu Beginn der Kursstufe in verschiedenen Ausschüssen zusammengefunden. Jeder dieser Ausschüsse kümmert sich um ein Vorhaben. Um einen Überblick über die einzelnen Ausschüsse zu behalten, hat sich neben dem vierköpfigen Stufensprecherteam der Gesamtausschuss gebildet.

Dieser besteht aus Vertretern jedes einzelnen Ausschusses und trifft sich regelmäßig, um sich über die aktuellen Planungsschritte der einzelnen Gruppen auszutauschen. Außerdem werden Themen besprochen, die bei Mitschülern umstritten sind. Um möglichst alle Interessen zu vertreten, enden auch diese Gespräche manchmal in hitzigen Diskussionen, für welche aber stets eine Lösung gefunden wird, mit der alle leben können.

Das Nellenburg-Gymnasium in Stockach und der Zugang zum Schulhof vom Busbahnhof aus. | Bild: Löffler, Ramona

Planung läuft seit Schuljahrsbeginn

Zur Planung des Abiballs gehören beispielsweise das Aufstellen eines Programms, das Ausleihen von Veranstaltungstechnik, aber auch die Gestaltung der Einladungen, der Verkauf der Karten und die Organisation eines Caterings. Viele Planungen laufen hier schon seit Anfang des Schuljahres, sodass der Ausschuss ein positives Zwischenfazit ziehen kann und alles wie erhofft vorankommt. Denn auch wenn die gesamte Oberstufenzeit für die Schüler im Schatten der Pandemie stand, wünschen sich alle einen umso schöneren Abschied von ihrer Schulzeit.

Auch die Abizeitung, ein Softcover-Buch mit Berichten über alle Abiturienten und Kurse sowie zahlreichen Anekdoten, erfordert eine Menge an Planung. So müssen Fototermine organisiert, zu schreibende Berichte vergeben, sowie Zitate aus dem Unterricht gesammelt werden. Außerdem müssen Layouts gestaltet, der Überblick über alles behalten und alle Einzelteile zusammengesetzt werden.

Schüler sind auf Sponsoren angewiesen

Um jedoch alle Pläne nach den Wünschen der Kursstufe umsetzen zu können, spielt der Finanzausschuss eine wesentliche Rolle. Das Sponsoring-Team (Sponsoren.K2.NBG@gmail.com) hat über das Schuljahr verteilt über 300 Unternehmen im Raum Stockach bezüglich eines Sponsorings angefragt. Im Gegenzug zu finanzieller Unterstützung oder Unterstützung durch Sachspenden bietet die Stufe Werbeplätze in der Abizeitung oder auf dem Abiball an. Aufgrund der wirtschaftlichen Folgen durch die Pandemie gestaltet sich die Suche nach Sponsoren jedoch schleppender als in so manch anderem Jahr. Umso größer ist die Freude über Spenden oder großzügige Angebote.

Auch wenn die Vorbereitungen für den Gesamtausschuss viel Zeit in Anspruch nehmen, ist aus den Jugendlichen eine kleine Gemeinschaft geworden, in der alle Probleme zufriedenstellend gelöst werden und in der man sich aufeinander verlassen kann. Für alle eine Bereicherung und die Chance an den organisatorischen Aufgaben zu wachsen, so die Abiturienten.

