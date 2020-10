Verkauft sich Stockach gut genug? Und wo kann man ansetzen, um die Stadt langfristig attraktiver zu machen? Diese beiden Fragen standen im Mittelpunkt der Diskussion um das Stadtmarketing in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Nach einem Eröffnungsworkshop und einer Befragung der Einwohner Stockachs im vergangenen Herbst gab es nun einen ersten Zwischenstand mit Ergebnissen der Image-Analyse. Diese hätten eigentlich schon früher im Gemeinderat vorgestellt werden sollen und wurden von manch einem auch sehnsüchtig erwartet – doch die Corona-Krise kam dazwischen. Die Villinger Agentur Gruppe Drei war im Auftrag der Stadt unterwegs und hat ein Bild von Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken gezeichnet. Carolin Deberling, stellvertretende Geschäftsführerin und Gesellschafterin der Agentur, stellte die Ergebnisse, die allerdings aus der Zeit vor der Corona-Krise stammen, dem Gemeinderat vor.

Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken

Im Wirtschaftsbereich habe die Stadt sehr gute Werte erreicht, so Deberling. Auch die Schulen seien stark und die Natur rund um die Stadt werde in der Corona-Zeit stärker genutzt. Die Menschen nehmen die Stadt als grundsätzlich sauber und attraktiv wahr, was keine Selbstverständlichkeit sei. Die schriftliche Zusammenfassung führt außerdem bezahlbaren Wohnraum, gute Infrastruktur, die „tolle Kulisse“ der Oberstadt und das Kulturangebot auf, das als Geheimtipp bezeichnet werden könne.

Der Verkehr in der Stadt werde hingegen häufig als Manko genannt, so Deberling. In der Zusammenfassung schreiben die Berater: „Attraktive Freizeitangebote fehlen.“ Die Oberstadt stelle eine „immense Herausforderung“ dar. Von einer „schwachen öffentlichen Wahrnehmung“ ist die Rede. „Ein Handlungsbedarf ist deutlich erkennbar“, heißt es außerdem. Deberling sagt: „Die Stockacher sehen die Stadt weniger gut als Auswärtige.“ Und schiebt hinterher: „Vielleicht verkauft sich die Stadt unter Wert.“

Bei den Chancen zählen die Berater das Vereinsleben auf, das auch den Heimatgedanken stärken könne. Chancen gebe es auch bei einer Verbesserung der Freizeit- und Naturaktivitäten. Allerdings gebe es auch das Risiko, speziell in der Oberstadt keine Belebung mehr zu schaffen, erklärte Deberling. Und die Nähe zu Singen und Konstanz mache es der Stadt fast unmöglich, sich als Einkaufsstadt zu etablieren.

Berater schlagen zahlreiche Maßnahmen vor

Und was sollte die Stadt nun tun? Die Berater schlagen gleich eine ganze Reihe von Maßnahmen vor, zum Beispiel intensivere Kommunikation, Leerstandsmanagement, ein dauerhaftes Stadtmarketing oder neue Freizeitangebote. Deberling brachte auch neue Nutzungsformen für leerstehende Räume ins Spiel, wie Stipendien für Kurzzeitnutzungen. Anja Schmidt (Freie Wähler), stellvertretende Vorsitzende des Vereins Handel, Handwerk und Gewerbe und selbst Betreiberin eines Bekleidungsgeschäfts, plädierte in der Sitzung dafür, dass Markdorf eher das richtige Vorbild für Stockach sei als Singen. Und Wolfgang Reuther (CDU) sprach ebenfalls von einem „etwas verkümmerten Selbstbewusstsein“, auch wenn man im Kreis manchmal anders, etwa als „Krankenhaus-Revoluzzer“ wahrgenommen werde. Und die Stadt werde teilweise aufs Narrengericht reduziert, so Reuther, selbst Kläger des Narrengerichts. Und Jürgen Kragler (CDU) mahnte, man dürfe nicht nur kommunizieren, sondern müsse auch etwas zu bieten haben.

Man könnte an 150 Punkten ansetzen, sagte Bürgermeister Rainer Stolz in der Sitzung. Aufgrund eines Masterplans solle die Stadt nun in die Zukunft entwickelt werden. Die Stelle des Wirtschaftsförderers bei der Kämmerei werde daher neu zugeschnitten, war eine konkrete Zusage von Stolz. Außerdem solle jede Fraktion des Gemeinderats ein bis zwei Mitglieder benennen, die in eine Arbeitsgruppe zum Thema kommen sollen. Diese soll überlegen, welchen der vielen möglichen Bereiche man mit mehr Geld unterlegen wolle. Das Gremium stimmte dem zu.