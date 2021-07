von Claudia Ladwig und Ramona Löffler

Stockach ist Mitglied in der Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT GmbH) und seit gut drei Jahren zudem in der Tourismusorganisation Regio Konstanz-Bodensee-Hegau, kurz Regio. Auch die Gemeinde Bodman-Ludwighafen gehört beiden an, aber der Gemeinderat hatte eigentlich im Dezember 2020 beschlossen, dass eine Überschneidung der Mitgliedschaften unnötig sei und die Kosten von 9000 Euro jährlich für eine Fördermitgliedschaft in der Regio zu hoch seien.

Inzwischen kam allerdings ein Angebot der Regio für eine vergünstigte Fördermitgliedschaft zu einem Jahresbeitrag in Höhe von 4100 Euro. Da Bürgermeister Matthias Weckbach vorschlug, dies aus Solidarität anzunehmen und in der Regio zu bleiben, merkte Alessandro Ribaudo (CDU) an, dass andere Gemeinden mit Bodman-Ludwigshafen nicht solidarisch seien – zum Beispiel bei der MS Großherzig Ludwig. Michael Koch (CDU) fügte die Marienschlucht als weiteres Beispiel hinzu. Dennoch beschloss die knappe Mehrheit, in der Regio zu bleiben.

Wie Bodman-Ludwigshafen war auch die Stadt Stockach nicht mit den neuen Kosten der Fördermitgliedschaft einverstanden. Auch Stockach erhielt ein modifiziertes Angebot, für das sich der Rat entschieden hat. Die Stadt bleibt also ebenfalls Mitglied. Stockach profitiert damit beispielsweise im Bereich Destinationsentwicklung, Netzwerk-, Wissens- und Qualitätsmanagement, weil Einheimische und Gäste die Regio-Printprodukte für die eigene Kommunikation nutzen können.

Die Mitgliedschaft im Touristiker-Netzwerk bleibt wie bisher, nur bei Abstimmungen ist Stockach nicht stimmberechtigt. Im Bereich Marketing und Vertrieb werden bei Anfragen thematisch passende Ortsangebote vermittelt. Auf dem Regionenportal werden die Ortsdaten aus dem Unterkunftsportal Toubiz ausgespielt. Mit dieser Sonderlösung ist auch die Weiterführung der VHB-Gästekarte gesichert. Dieser Punkt war der Verwaltung sehr wichtig.