Ein großer Teil der Fasnacht findet trotz kleinen Aktionen in diesem Jahr virtuell statt. Das traditionelle Schnurren am Fasnachtssamstag, bei dem Schnurr-Gruppen durch die Lokale ziehen, geht in diesem Jahr nicht. Also gibt es hier einen kleinen Rückblick. Neben den folgenden Bildern, gibt es hier die Fotos von 2020 und hier die schönsten Bilder von 2019.

Erinnerung an 2019: Sie sahen nicht nur hübsch aus, sondern sangen auch noch gemeinsam: 16 Blümchen umschwärmten Willi, denn „wenn einer wie ‚ne Biene flirten kann, da fängt bei uns die große Liebe an“. Wer ihnen zuhörte, bekam ein Blümchen angesteckt. | Bild: Claudia Ladwig

Wer möchte kann Fotos vom alternativen Schnurren in diesem Jahr an stockach.redaktion@suedkurier.de schicken. Die Redaktion stellt dann eine Bildergalerie zusammen, die zeigt, wie kreativ die Narren dieses Jahr trotz Corona sind.

Erinnerung an 2019: „Wood Stoke“ zwischen Badischem Hof und Hotel Ochsen: Die gemischte Gruppe aus Marketenderinnen und Alt-Stockacherinnen ist mit zwei ganz besonderen VW-Bussen unterwegs. | Bild: Claudia Ladwig