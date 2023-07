Die Stadt Stockach war vom 19. Juni bis zum 9. Juli wieder beim Wettbewerb Stadtradeln dabei. Bei der Aktion geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Rad zurückzulegen und viele Radkilometer zu sammeln. Dies teilte das Umweltzentrum in einer Presseinformation mit. „Die Radelnden in der Stadt Stockach haben kräftig in die Pedale getreten. Insgesamt wurden 80.558 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt“, sagt Sabrina Molkenthin, Leiterin des Umweltzentrums Stockach und Koordinatorin des Stadtradelns in Stockach. Im Vergleich zum vorherigen Jahr wurden erheblich mehr Kilometer gesammelt: 2022 waren es 57.048 Kilometer, die beim Stadtradeln in Stockach zurückgelegt wurden. Im Vergleich zur Nutzung des Autos konnten bei der diesjährigen Aktion somit 13 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.

Stockach trat mit 333 aktiven Radlerinnen und Radlern in 24 Teams an. Am erfolgreichsten war das Team „Schwarzwaldverein“, das in den 21 Tagen 10.116 Kilometer radelte. Es gab ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Sieger-Team des letzten Jahres: Das Team „STS-Transformatoren“ schaffte es mit 10.061 Kilometern auf den zweiten Platz. Den dritten Platz belegte das Team „Baumer“, dicht gefolgt von den Teams „Krankenhaus Stockach“ und „Stadt Stockach als Arbeitgeber“. Bei den teilnehmenden Schulen landete die Waldorfschule Wahlwies mit 4920 Kilometern und deutlichem Abstand auf Platz 1. Der Kindergarten Franz-Schubert-Straße brachte es auf stattliche 2415 Kilometer. Der erfolgreichste Radler für Stockach war, wie schon im vergangenen Jahr, Michael Bauer, aus dem Team STS. Er konnte in den drei Wochen 1303 Kilometer zurücklegen.

Unter den teilnehmenden Kommunen im Landkreis Konstanz ist Stockach auf dem fünften Platz gelandet, hinter Konstanz, Singen, Radolfzell und Allensbach. Im gesamten Landkreis Konstanz wurden in dem Zeitraum beim Stadtradeln 1.364.945 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt.