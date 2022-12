Herr Pfarrer Lienhard, seit gut einem Jahr sind Sie nun in Ihrer neuen Seelsorgeeinheit Haslach. Wie geht es Ihnen dort? Haben Sie sich gut eingelebt?

Ja, ich habe mich schnell gut eingelebt und es geht mir sehr gut. Ich wurde freundlich aufgenommen. Und da ich hier aus der Gegend stamme, rede ich inzwischen wieder mehr Dialekt, was auch etwas Familiäres für mich hat.

Ist Ihnen der Abschied aus Stockach schwer gefallen?

Ja, es waren für mich 16 sehr kostbare Jahre in Stockach. Ich bin dafür sehr dankbar. Ich habe mit sehr vielen Menschen Positives und Wichtiges erlebt. Dies loszulassen, hat für mich auch etwas Schmerzhaftes an sich.

Anfang Dezember waren Sie nun zur Altarweihe der St. Oswald Kirche zu Gast. Der Umbau wurde noch angestoßen und geplant, als Sie Pfarrer in Stockach waren. Was war das für ein Gefühl den fertigen Kirchenraum persönlich zu sehen?

Mir hat sehr gut gefallen, was ich gesehen habe. Ich habe stark empfunden, dass es wirklich gelungen ist, das Motto der Kirchenrenovation umzusetzen: „Heller. Wärmer. Gemeinsamer“. Da ich nach dem Mittagessen gleich wieder aufbrechen musste, konnte ich mir nicht alles im Detail anschauen. Sehr erfreulich war im ganzen Prozess, dass das Stockacher Gemeindeteam sich sehr einig war und dass sich so viele Menschen engagiert haben für die Renovierung der Kirche.

Was vermissen Sie am meisten an Stockach?

Die Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind.

Zur Person Pfarrer Michael Lienhard stammt gebürtig aus dem Örtchen Zunsweier bei Offenburg. Im Jahr 2005 hatte er seine Stelle als Pfarrer in Stockach angetreten, Anfang 2021 erfolgte laut SÜDKURIER-Informationen, der Anruf des Erzbischöflichen Personalreferenten, mit der Frage, ob er sich den Wechsel an eine neue Pfarrstelle Vorstellen könne. Da der damals 57-Jährige gerne wieder näher an die alte Heimat wollte folgte im September 2021 der Abschied aus Stockach. Nach einer rund einmonatigen, qualifizierten Auszeit in der er verschiedene Projekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz besichtigen und sich Inspirationen für den neuen Einsatz holen konnte, startete Lienhard am 28. Oktober 2021 in seinen Dienst als leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Haslach. (dha)

Wir haben alle ein ereignisreiches und herausforderndes Jahr hinter uns. Wenn Sie darauf zurückschauen, was sind dann Ihre drei wichtigsten Weihnachtswünsche?

Ein baldiges Ende der Kriege weltweit und der Kleinkriege zwischen Menschen. Dass viele Menschen sich neu auf Gott einlassen. Dass wir mehr fragen, was Jesus heute von mir will.

Weihnachten ist ja ein Fest das für viele Menschen mit festen Traditionen verbunden ist. Verraten Sie uns wie sie Weihnachten feiern? Hat sich das an Ihrem neuen Einsatzort geändert?

Weihnachten erlebe ich vor allem in den Gottesdiensten, die für mich ein Geschenk sind, dann auch in den stillen Zeiten allein mit Gott und im Beisammensein mit meinen Verwandten. Da hat sich nichts groß verändert, außer dass der Weg zu meinen Verwandten kürzer geworden ist.