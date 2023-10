Die Werke zweier überregional bekannter Künstler aus Hoppetenzell sind noch bis Mittwoch, 1. November, im Gemeinschaftshaus Hoppetenzell zu sehen. Die Ausstellung mit Waltraud Kuhn und Martin Schubert steht unter dem Thema Farbe und Form. Thomas Warndorf gelang es mit seiner Moderation, den zur Vernissage in großer Zahl erschienenen Besuchern einen Einblick in das künstlerische Schaffen der beiden zu geben.

So erläuterte Waltraud Kuhn, dass ihre eigene Stimmung sich in den Motiven und der Farbwahl ihrer Aquarelle widerspiegle. Aus dem Handwerk habe sich seine Kunst entwickelt, erläuterte Martin Schubert, der aus einer Bildhauerfamilie stammt. Besonders werden seine Tonplastiken durch die Kunst des Salzbrandes im selbstgebauten Feldbrandofen. Damit die Salzkristalle verdampfen und sich mit dem Quarz des Tones zu einem Silikat verbinden, ist eine sehr hohe Temperatur nötig. Ton, der diese aushält, holt sich Schubert aus einer Grube in der Pfalz. Die Farbgebung der Arbeiten ergibt sich durch die Metalloxide und die Brandführung. „Ein Brand ohne Proben ist ein leerer Brand“, verwies Schubert auf den Balanceakt beim Brennen, der immer zuerst Proben erfordere.

„Ich bin selbst überrascht“, gestand Kuhn mit Blick auf ihre neuen Bilder. Zwar sind es wieder Motive aus der Heimat oder ihrem Garten, doch die Farbwahl ist explosiver, die Konturen schärfer; der Hohentwiel im feurigen Rot oder dunkel wie Basalt. Der Prozess des Malens sei schwierig zu beschreiben, antwortete sie auf die Frage Warndorfs, wie man bei der Nass-in-Nass-Technik arbeitet. Man sei weg von allem und versinke in die Arbeit. Die Nass-in-Nass-Technik erfordere jedoch rasches Arbeiten und im Voraus eine Vorstellung von Farb- und Motivwahl.

Wer die Ausstellung im Gemeinschaftshaus besuchen möchte, hat bis zum 1. November täglich von 14.30 bis 17.30 Uhr die Möglichkeit dazu. Die Ausstellung wurde um ein paar Tage verlängert.