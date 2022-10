Die Weihnachtszeit wird in diesem Jahr wohl noch etwas dunkler als gewohnt. Auch in Stockach. Wie Bürgermeister Rainer Stolz in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf Nachfrage von Stadtrat Christoph Stetter (CDU) ankündigte, wird es dieses Jahr keine öffentliche Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt geben.

Wie Stolz deutlich machte, wäre es aus seiner Sicht nicht zu verantworten, dass die Bürger zum Energiesparen aufgerufen werden, während die Stadt ihre übliche Weihnachtsbeleuchtung im gewohnten Rahmen aufhänge. „Es wird ein Weihnachtsbaum aufgestellt, allerdings ebenfalls ohne Beleuchtung, sondern nur mit anderem Schmuck“, so Stolz in der Sitzung.

Die Kosten waren nicht ausschlaggebend

Die reinen Betriebskostenkosten für die Beleuchtung seien nicht das entscheidende Kriterium für diese Entscheidung gewesen, betont auch Kämmerer Sebastian Scholze nochmals auf Nachfrage des SÜDKURIER. Da die Beleuchtung mittlerweile mit LED-Leuchten ausgestattet sei, liegen die Stromkosten für die Weihnachtssaison mit den aktuell noch geltenden Strompreisen bei maximal rund 500 Euro für die Weihnachtsbeleuchtung, so Scholze.

Auf- und Abbau sowie Instandhaltung schlagen zudem jährlich mit etwa 7000 Euro zu Buche. Somit dürfte sich die reine Kostenersparnis in diesem Jahr für die Stadt durch diese Maßnahme auf rund 7.500 Euro belaufen.

Das sagen die Stockacher Händler

Die Stockacher Händler und Gewerbetreibenden zeigen indes Verständnis für die Maßnahme. „Ich habe kein Problem damit, dass es dieses Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung geben wird. Klar, sieht es schön aus, besonders, wenn dann auch noch Schnee liegt, aber ich denke, wir haben im Moment andere Probleme“, sagt etwa Bettina Kleiner vom BEST Reisebüro Kleiner. Auch Diana Taddia von der Buchhandlung Bücher am Markt äußert Verständnis für die Entscheidung der Stadt. „Grundsätzlich halte ich alles für gut, was für die Energiewende getan werden kann. Natürlich ist es auch ein bisschen schade, aber irgendwo muss man ja anfangen“, sagt sie.

Anja Schmidt vom Bekleidungsgeschäft Wundervoll, die selbst auch für die Freien Wähler im Stockacher Gemeinderat sitzt, wollte sich auf Nachfrage des SÜDKURIER nicht zu diesem Thema äußern, da sie sich als Gemeinderatsmitglied befangen sieht.