Schenken macht Freude und wenn dabei noch das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden wird, ist es umso schöner. Davon ist auch die Bürgerstiftung Stockach überzeugt. Ihre Vertreter wollen sich im Sinne von „Bürger für Bürger“ mit mehreren Aktionen in der Gesellschaft verankern und noch bekannter werden.

Der Vorsitzende Wolfgang Kammerlander sagt: „Wir wollen nicht einfach um Spenden bitten, sondern einen Mehrwert bieten. So entstand unsere Weihnachtsaktion, bei der wir alle Unternehmen in Stockach angeschrieben haben.“ Für eine Spende erhalten die Firmen Aufkleber, eine E-Mail-Signatur oder Weihnachtskarten, die mitteilen, dass sie die Bürgerstiftung aktiv unterstützen.

Stiftung mit eigenem Wein

Und es geht weiter: Die Bürgerstiftung stellt das Stiftertröpfle vor. Vom Verkauf jeder einzelnen Flasche Wein fließt ein Anteil in das „Stiftertöpfle“ der Bürgerstiftung. Damit wolle man ein niederschwelliges Angebot machen, bei dem jeder mitmachen könne, so Kammerlander. Jeder Beitrag erhöhe die Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten für Bürger der Stadt Stockach und der Ortsteile. Allein in diesem Jahr hat die Bürgerstiftung rund 50.000 Euro für gemeinnützige Zwecke ausgegeben.

Etiketten für den Müller-Thurgau und Spätburgunder

Karin Bacher, Wolfgang Kammerlander, Willi Zöller, Manfred Peter und Robert Langer haben nach der Weinverkostung noch einiges vor: Sie kleben die von Rainer Vollmer kreierten Etiketten auf die Flaschen. Hinter dem Stiftertröpfle mit Stockacher Wappen verbergen sich Müller-Thurgau und Spätburgunder des Hagnauer Winzervereins. Den Kontakt dorthin stellte Narrenrichter Jürgen Koterzyna her. Zum Weißwein gibt es einen engen Bezug: Heinrich Wagner, Ehrenbürger der Stadt, Mitbegründer der Bürgerstiftung und deren langjähriger Vorsitzender, habe immer „HMT trocken“ bestellt, erinnert sich Manfred Peter.

Der Wein kann unter wein@buergerstiftung-stockach.de bestellt werden. Bestellungen ab sechs Flaschen werden in der Stadt und den Ortsteilen kostenlos geliefert.