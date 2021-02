Es lebe der Dorffunk – dem Lockdown und den Kontaktbeschränkungen zum Trotz. So wirbt die Stierzunft im Stockacher Ortsteil Wahlwies für die 69. Ausgabe des Muhwieser Narrenblatts. Das Narrenblatt-Team um Christine Derschka und Marcella Dimasi hat wieder lustige Begebenheiten, Unterhaltsames, Informatives und allerlei Kuriositäten in Mundart zusammengetragen. Enthalten ist auch der nicht ganz ernst gemeinte Fasnetsfahrplan für dieses Jahr. Narrenpräsident Martin Trinkner schlägt vor: „Feiern wir eine kreative Fasnet zu Hause!“ Das Muhwieser Motto für 2021 passt dazu hervorragend, denn es lautet: „AHA und DIY“ (Abstand Hygiene Alltagsmaske und Do It Yourself).

Weil es coronabedingt nicht möglich ist, dass die Wiesenblumen die Hefte im Dorf von Haus zu Haus verteilen, haben die Narren verschiedene Möglichkeiten geschaffen, an das in Wahlwies begehrte Narrenblatt zu kommen: Es wird in der Bäckerei Harder und dem Hofladen des Seeblickhofs verkauft. Man kann auch einfach ein Mitglied der Stierzunft ansprechen und sich ein Exemplar des Muhwieser Narrenblatts zustellen lassen. Den Verkaufspreis von 2,50 Euro kann man bar zahlen oder überweisen. Nach Zahlungseingang landet die 69. Ausgabe des Narrenblatts dann im Briefkasten, versprechen die Narrenblattmacher. Mehr Informationen über die Bezugsmöglichkeiten des gedruckten Dorffunks stehen auch im Internet unter: www.stierzunft-wahlwies.de