Vieles ist in diesem Jahr anders, davon betroffen ist auch die Weihnachtszeit. Eines darf aber trotz Corona-Pandemie auf gar keinen Fall fehlen: Der Weihnachtsbaum. Nicht nur in privaten Wohnungen ist das Gewächs, das in Weihnachtsliedern wie „Oh Tannenbaum“ besungen wird, zu finden. Auch der Stockacher Ortsteil Espasingen kann in diesem Jahr ein besonders schmuckes Exemplar sein eigen nennen. Zu finden ist dieser auf dem Dorfplatz.

Stockach Der Nikolaus zieht durch Espasingen Das könnte Sie auch interessieren

Das Prachtexemplar ist von 24 Kindern des Espasinger Kindergartens Sternschnuppe mit selbst gebastelten Sternen und Kugeln verziert worden. Mit den Kindern freuen sich die Erzieherinnen Manuela Wurst, Sabine Ratzer und Antonie Vogler, die Eltern der Kinder und vermutlich alle, die den Baum beim Passieren des Dorfplatzes sehen. So kommt trotz fehlenden Weihnachtsmärkten, Ausgangssperre und Einschränkungen Weihnachtsfreude auf. Bild: Constanze Wyneken