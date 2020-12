Eine Störung im Gasnetz der Stockacher Stadtwerke hat am Dienstagnachmittag und -abend zahlreiche Heizungen kalt werden lassen. Entsprechende Informationen bestätigen die Stadtwerke. Allerdings seien die Gasthermen aller Haushalte, die eine Störung gemeldet haben, wieder in Betrieb, so Pressesprecherin Steffanie Hornstein. Die Störung ging laut den Stadtwerken vom Neubaugebiet Burghalde II aus und hat auch umliegende und weiter entfernte Gebiete betroffen. Bei wie vielen Haushalten die Gaslieferung unterbrochen war, sei nicht genau zu beziffern, weil sich einige davon direkt an ihren eigenen Installateur gewendet haben, so Hornstein.

Als Ursache nennt das Unternehmen, dass Stickstoff in die Leitungen eingetreten sei. Dieser Vorgang sei ungefährlich, nur die Gasthermen schalteten sich ab. Stickstoff werde für Dichtigkeitsprüfungen genutzt. Das Gas sei ausgespült worden, sodass die Versorgung wieder funktioniere. Steffanie Hornstein sagte, es sei über Weihnachten definitiv keine neue Störung dieser Art zu erwarten. Höchstens bislang unbemerkte Fälle könnten nun noch bemerkbar werden.

Wenn jemand wegen einer kalten Heizung direkt seinen eigenen Installateur zu Hilfe geholt hat, so würden die Stadtwerke die Rechnung für diesen Einsatz übernehmen, so Hornstein. Installateure seien informiert, dass sie die betreffende Rechnung direkt an die Stadtwerke schicken sollen. Doch auch die betroffenen Gasnutzer können eine solche Rechnung an die Stadtwerke weitergeben.