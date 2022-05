Der Vergleich der beiden Carsharing-Angebote für Stockach durch die private Initiativgruppe aus dem Runden Tisch Mobilität hat schon für Diskussionsstoff gesorgt. Inzwischen haben die Stadtwerke auf die Fragen des SÜDKURIER geantwortet. Geschäftsführer Jürgen Fürst erklärt dabei unter anderem, dass die Stadtwerke drei Angebote eingeholt, geprüft und dann nach Kosten-Nutzen Abwägung das Angebot von Deer favorisiert hätten.

Fürst unterstreicht weiter, dass das Angebot von deer nicht öffentlich gemacht werden könne, da man auf das Geschäftsgeheimnis verpflichtet sei, verweist aber darauf, dass die Eckdaten des Angebots in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 8. Dezember 2021 vorgestellt wurden. „Das grundsätzliche gemeinsame Ziel, die Einrichtung eines Carsharing-Konzeptes in Stockach, steht außer Frage“, betont Fürst.

Allerdings unterscheiden sich ihm zufolge die Herangehensweise an das Projekt beziehungsweise die Angebote hierzu. „Wir halten nach wie vor unser Carsharing-Angebot der Firma Deer für besser geeignet“, betont Fürst und unterstreicht, dass die Bürgerinitiative Carsharing ihr favorisiertes Konzept umsetzen könne. Hierzu sei der Vorrang eingeräumt worden. Dies müsse dann jedoch ohne finanzielle Beteiligung der Stadtwerke erfolgen.