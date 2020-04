von SK

Die kommunalen Landesverbände empfehlen ihren Mitgliedern eine schrittweise Eröffnung der geschlossenen Dienststellen ab Montag, 4. Mai, heißt es in der Mitteilung. Bedingung sei selbstverständlich die Einhaltung der gebotenen Hygienemaßnahmen. „Die Stadt Stockach möchte dieser Empfehlung für das Rathaus, die Verwaltungsstellen in den Ortsteilen und für das Kulturzentrum Altes Forstamt nachkommen“, so die Mitteilung. Derzeit werde ein Umsetzungskonzept erarbeitet. Genauere Informationen stellt die Verwaltung für Ende der Woche in Aussicht. Die Dienststellen der Stadt sind seit dem 18. März für den unangemeldeten Publikumsverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter sind aber telefonisch und elektronisch erreichbar. In dringenden Fällen ist wie bisher eine Terminvereinbarung möglich. In der Woche bis einschließlich Donnerstag, 30. April, wird die Schließung allerdings unverändert fortgesetzt.