Das Frühjahrskonzert soll der Auftakt zu einer fulminanten Saison werden: Auch bei den Musikern des bekannten Stockacher Orchesters ist die Hoffnung groß, dass in diesem Jahr der Konzertbetrieb nicht mehr so stark unter der Pandemie zu leiden hat wie in den beiden Vorjahren.

Nach den Einschränkungen der letzten zwei Jahre aufgrund der Restriktionen und Verordnungen der Corona-Krise könne nun endlich wieder grenzenloser Musikgenuss geboten werden, heißt es in einer Presseankündigung der Organisatoren. Und die Musiker der Stadtmusik unter der professionellen künstlerischen Leitung von Stadtmusikdirektor Helmut Hubov freuen sich riesig auf das Konzert.

Solist aus den eigenen Reihen

Der Solist des Abends ist Jochen Fischer – und damit ein Instrumentalist, der aus den Reihen der Stadtmusik Stockach kommt. In der hiesigen Musikszene ist er beileibe kein Unbekannter: Viele kennen ihn als Kapellmeister der Hans Kuony Kapelle, die an der Stockacher Fasnacht den Ton angibt.

Sein Solostück „Prayer of Saint Gregory“ von Alan Hovhaness liegt ihm sehr am Herzen. „Dass ich dieses Stück als Solist bei einem unserer Konzerte spielen darf, ist mir gleichzeitig Ehre und Freude zugleich“, wird Jochen Fischer in der Presseankündigung zitiert.

Solidarität mit der Ukraine

Angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat Helmut Hubov entschieden, das Stück „Ukrainien Rhapsodie“ mit ins Programm aufzunehmen. Diese Geste der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine soll eine Botschaft der Verbundenheit mit einem geschundenen Land sein. Und was könne das besser ausdrücken als die Musik, so die Veranstalter. Auch alle anderen Stücke könnten jeden Musikliebhaber zu begeistern, versprechen sie.

Karten für das Frühjahrskonzert gibt es beim Kulturamt der Stadt Stockach im Alten Forstamt. Kurzentschlossene haben die Chance Restkarten an der Abendkasse im Foyer der Jahnhalle zu erwerben