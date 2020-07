Die Stadtbücherei Stockach unterstützt die Schülerinnen und Schüler während der Sommerferien mit einem Digital-Angebot: Der Wissens- und Bildungsanbieter Brockhaus stellt seine Online-Lernhilfe „Schülertraining„ bis zum Ende der Sommerferien kostenfrei zur Verfügung.

Die Stadtbücherei schreibt in einer Presseinformation, mit dem Angebot könnten Schüler der Klassen 5 bis 10 in einer werbefreien und sicheren Lernwelt Lernlücken schließen, die in den vergangenen Wochen entstanden sind. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis können sie jederzeit von zu Hause aus auf das Angebot zugreifen.

Ferien zum Lernen nutzen

Außerdem frei zugänglich für Bücherei-Nutzer ist die Brockhaus-Enzyklopädie, das Jugend- sowie Kinderlexikon und der Online-Kurs „Sicher im Web für Jugendliche“. Seit Wochen lernen Kinder und Jugendliche während der Corona-Krise in einem Mix aus Fern- und Präsenzunterricht und ein Ende ist nicht absehbar.

Bodman-Ludwigshafen/Stockach BUND sucht Alternativen zur Stockacher Umgehungsstraße Das könnte Sie auch interessieren

Nicht überall funktioniert das gleich gut, deshalb wurde laut der Mitteilung von verschiedenen Seiten – unter anderem von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble – der Vorschlag gemacht, die Sommerferien zum Lernen zu nutzen und Lernrückstände wieder aufzuholen.

Angebot für Hauptfächer

Das digitale Nachhilfe-Angebot für Schüler bietet in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathematik abwechslungsreiche, interaktive Übungen. Es wurde von Experten entwickelt und soll neben dem Umgang mit Computer und Internet auch Lesekompetenzen, Textverständnis und eigenständiges Arbeiten fördern. Die Schüler können in ihrem eigenen Tempo und damit ohne Tempo lernen. Die Inhalte des Angebots orientieren sich an den zentralen Lehrplaninhalten.

Mehr Informationen gibt es direkt in der Stadtbücherei. Anmeldung auf der Internetseite https://portal-stockach.de