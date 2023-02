Gabriele Gietz, Leiterin der Stadtbücherei Stockach, sprudelt vor Ideen. Sie wolle immer wieder Neues umsetzen, denn Stillstand bedeute Rückschritt, erklärt sie. Ihre Auswertungen der Zahlen für das Jahr 2022 im Vergleich zu den Vorjahren zeigen, dass die Kunden der Bücherei auch in der schwierigen Corona-Zeit die Treue gehalten haben.

Nach 95.666 Ausleihen im Jahr 2020 gab es 2021 zwar nur 76.685, doch 2022 waren es sogar 105.119, schildert sie. Die Entleihungen bei den Printmedien stiegen 2022 zum Beispiel im Vergleich zu 2021 um fast 46 Prozent. Die Besucher kommen also gerne und das vierköpfige Bücherei-Team sorgt dafür, dass das Angebot passt.

Fördergeld ermöglicht viele Lesungen

Aus einer ganzen Reihe von Programmen nach Corona habe sie Fördergelder erhalten, berichtet Gabriele Gietz. Etwa 24.000 Euro seien für neue Technik und ein EC-Karten-Gerät genutzt worden. Von „Neustart Kultur“ wurden 26 Lesungen finanziert, die im November stattgefunden haben. 25 davon waren für Schulkinder, eine für Erwachsene. „Normal veranstalten wir mit unserem eigenen Etat acht bis zehn Lesungen. Diesmal waren es richtig viele. Wir haben viele Kinder aus den Schulen der Verwaltungsgemeinschaft erreicht“, sagt sie erfreut.

Mit dem Kindergarten St. Marien gibt es eine offizielle Kooperationsvereinigung. Leseförderung stehe schließlich ganz vorn auf ihrem Portfolio, so Gietz. Auch andere Kindergärten nutzen die unterschiedlichen Angebote der Stadtbücherei. Sie können unter anderem Kindergartenkoffer, Bilderbuchkinos oder Kamishibai-Erzähltheater für Vorlesestunden ausleihen. Das Material werde immer altersgerecht zusammengestellt.

Neue Entgeltordnung Die Stadtbücherei Stockach hat zum 1. März 2022 ihre Gebühren angepasst. Es gibt jetzt keine Einzelgebühren mehr für die Ausleihe von DVDs oder Geräten. Die Jahresgebühr ist für Einzelpersonen von 9 auf 12 Euro gestiegen. Familien zahlen 20 statt 15 Euro, dafür sind Kinder bis 12 Jahre frei und Kinder sowie Jugendliche von 12 bis 18 Jahren zahlen nur 6 Euro im Jahr. Auch die Mahngebühr wurde angehoben – von 30 auf 50 Cent für jedes vergessene Teil. Ein Mahnbrief kostet jetzt 2,50 Euro. Doch die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei bieten den Service der Erinnerungsmail: Einen Tag vor Ablauf der Leihfrist weisen sie auf die rechtzeitige Abgabe hin. „Eigentlich braucht keiner eine Mahngebühr zahlen“, so die Leiterin Gabriele Gietz. (wig)

Viele Kinder kommen in die Stadtbücherei

Kindergarten- und Schulkinder besuchen die Stadtbücherei offenbar gerne: 2022 waren 21 Kindergartengruppen da, 33 Klassen kamen vorbei, es gab sieben Vorlesestunden, 14 Sommer-Kinderveranstaltungen, 25 Autorenlesungen für Kinder und vier für Erwachsene. Mit drei weiteren Veranstaltungen kommt Gabriele Gietz auf 107 Veranstaltungen im Jahr 2022. „Ich war wirklich überrascht über die Anzahl“, gibt sie zu.

Ein Blick in die Hauptstraße von der Drehleiter aus. Rechts ist das Kulturzentrum Altes Forstamt mit dem Stadtmuseum und der Stadtbücherei zu sehen. Das Bild entstand im Juni 2022. | Bild: Löffler, Ramona

So wie es Medienkisten zu bestimmten Themen gibt, die für den Unterricht ausgeliehen werden können, gibt es seit dem vergangenen Jahr auch Lesetaschen für einzelne Kinder. Die Bürgerstiftung Stockach habe dieses Projekt gefördert, berichtet die Leiterin. Jeweils zehn Turnbeutel für Dreijährige und Sechsjährige warten im Regal auf Abholung. Sie enthalten Bücher, CDs, Spiele oder Figuren zu einem Thema, das jedes Kind durch das aufgedruckte Bild sofort erkennt.

Gietz erklärt: „Ich gehe dabei auf die Kinderwünsche ein, frage, was sie interessiert. Ein Beutel wird dann als ein Artikel ausgeliehen und kann zwei Wochen genutzt werden. Man kann die Frist aber auch verlängern.“

Ein Paradies für Kinder und Jugendliche

In den Räumen der Stadtbücherei gibt es eine sogenannte Gaming Wall mit Spielen, die nicht ständig, aber gut genutzt wird, wie Gabriele Gietz beobachtet. Elektronik wird aber auch ausgeliehen. 70 verschiedene Geräte vom eBook-Reader über tiptoy-Stifte, Tonieboxen und Sami Lesebär ist ein Gerät, das an ein Buch gesteckt wird und die Geschichte vorliest, während das Kind durch das Buch blättert.

Gabriele Gietz lobt, dass die Kunden im Allgemeinen pfleglich mit Büchern und Geräten umgingen. „Und wenn unsere Angebote gerne genutzt werden, sind wir natürlich auch zufrieden.“

Besonderes Rückgabe-Regal im Eingangsbereich

Eine Erleichterung für Kunden wie auch für die Mitarbeiterinnen ist das neue Smart Shelf, ein intelligentes Rückgaberegal, im Eingangsbereich. Stellt oder legt man seine Bücher, Spiele oder Geräte in eines der Fächer, werden sie direkt zurückgebucht und können von dort sofort wieder ausgeliehen werden. Ausleihen konnte man vorher schon in Selbstbedienung, eine Rückgabe war aber nur persönlich oder draußen im Container möglich. „Jetzt kann man gerne auch mal schauen, was gerade so gelesen wird und es direkt mitnehmen. Das funktioniert wirklich gut“, sagt Gabriele Gietz.

Abschließend verweist sie auf ihre neueste Idee: Die Veranstaltung ‚Schmöker und Schmaus‘, die dreimal im Frühjahr und dreimal im Herbst laufen wird. Eintrittskarten dazu gibt es jeweils online unter tickets.stockach.de oder direkt im Alten Forstamt.