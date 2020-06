Harald Schweikl geht als Sachgebietsleiter Bauverwaltung dieses Jahr in den Ruhestand. Zu seiner Nachfolgerin hat der Gemeinderat Ilona Steinmann gewählt. Laut einer Mitteilung von Hauptamtsleiter Hubert Walk, der auch für Personalangelegenheiten zuständig ist, tritt sie die Stelle zum 1. Oktober an. Die 50-Jährige wohnt in Stockach und arbeitet derzeit bei der Stadtverwaltung Radolfzell. Dort ist die Diplom-Verwaltungswirtin seit mehr als 18 Jahren im Rechnungsprüfungsamt beschäftigt.

Harald Schweikl geht nach 42 Jahren als Sachgebietsleiter Bauverwaltung in den Ruhestand. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Schweikl hatte die Stelle seit 1978 und damit 42 Jahre lang inne. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass zum Jahreswechsel auch der Leitungsposten im Baurechts- und Ordnungsamt neu besetzt wird. Dann folgt Carsten Tilsner auf Peter Fritschi, der ebenfalls in den Ruhestand geht. Tilsner ist derzeit schon Fritschis Stellvertreter.