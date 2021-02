Bei dieser Wahl wird mit einer deutlich erhöhten Briefwahlquote gerechnet, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Es gebe mehrere Möglichkeiten, die Briefwahl zu beantragen: per QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung, per Internetantrag unter www.stockach.de/wahlen, per E-Mail-Antrag an briefwahl@stockach.de (Name, Geburtsdatum, Adresse angeben) oder die Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausfüllen und ans Rathaus schicken.

Eine telefonische Antragstellung sei nicht möglich. Kontakt für Fragen: 07771/802-350 oder briefwahl@stockach.de